Лучиана Перес Аларкон — Мелани Соланге Крывои. Прогноз, ставки на матч (08.08.24)

08-го августа в 16:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лучиана Перес Аларкон , а противостоять в этом поединке будет Мелани Соланге Крывои.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Лучиана Перес Аларкон — Мелани Соланге Крывои, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 08-го августа, а его начало по МСК будет в 16:05. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Лучиана Перес Аларкон. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лучиана Перес Аларкон — Мелани Соланге Крывои:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 08-го августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок Лучиана Перес Аларкон — Мелани Соланге Крывои. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 16:05 по Москве, пока не начался поединок. Лучиана Перес Аларкон и Мелани Соланге Крывои еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Лучиана Перес Аларкон

На данный момент Лучиана Перес Аларкон является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Лучиана Перес Аларкон поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Лучиана Перес Аларкон пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Лучиана Перес Аларкон слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Лучиана Перес Аларкон будет более тщательно готовиться к поединку.



Мелани Соланге Крывои

Нынешняя форма, которую демонстрирует Мелани Соланге Крывои еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Мелани Соланге Крывои постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Мелани Соланге Крывои пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Мелани Соланге Крывои не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Мелани Соланге Крывои не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Лучиана Перес Аларкон — Мелани Соланге Крывои. Прогноз, ставки на матч(08.08.24)

Лучиана Перес Аларкон

В этом сезоне Лучиана Перес Аларкон демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Лучиана Перес Аларкон уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Лучиана Перес Аларкон любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Лучиана Перес Аларкон часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Лучиана Перес Аларкон умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Мелани Соланге Крывои

Выступать в зале Мелани Соланге Крывои не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Мелани Соланге Крывои старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Мелани Соланге Крывои принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Мелани Соланге Крывои демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Мелани Соланге Крывои даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Мелани Соланге Крывои хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Лучиана Перес Аларкон — Мелани Соланге Крывои Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Лучиана Перес Аларкон и Мелани Соланге Крывои начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Лучиана Перес Аларкон и Мелани Соланге Крывои показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Лучиана Перес Аларкон и Мелани Соланге Крывои провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Лучиана Перес Аларкон и Мелани Соланге Крывои действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Лучиана Перес Аларкон — Мелани Соланге Крывои: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Лучиана Перес Аларкон имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Лучиана Перес Аларкон и Мелани Соланге Крывои отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мелани Соланге Крывои в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Лучиана Перес Аларкон превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мелани Соланге Крывои сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Лучиана Перес Аларкон гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лучиана Перес Аларкон — Мелани Соланге Крывои. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Лучиана Перес Аларкон и Мелани Соланге Крывои.



http://evolvegame.ru/cat0-859565-prognoz-na-match-zhelinskinis-bopannaebden-08-08-24/