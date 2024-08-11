«Эрик Прист (США)» – «Лука Лозо (Хор)». 11.08.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11.08.2024 состоится интересный поединок Эрик Прист (США) — Лука Лозо (Хор), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 01:00 по московскому времени Эрик Прист (США) и Лука Лозо (Хор) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11.08.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эрик Прист (США) и Лука Лозо (Хор) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эрик Прист (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрик Прист (США) — Лука Лозо (Хор):

победа Эрик Прист (США) – 1.029, ничья – 32, победа Лука Лозо (Хор) – 12.5

Прогноз на матч Эрик Прист (США) – Лука Лозо (Хор) Бои, титульный бой, 11.08.2024 :

Ставки по коэффициенту 1.029 окажутся выигрышными, если Эрик Прист (США) станет победителем боя. Если выиграет Лука Лозо (Хор), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 12.5.

История личных встреч

В свои 32 года Эрик Прист (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эрик Прист (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эрик Прист (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эрик Прист (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эрик Прист (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Лука Лозо (Хор) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Лука Лозо (Хор) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Лука Лозо (Хор) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Лука Лозо (Хор) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Лука Лозо (Хор) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Эрик Прист (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Эрик Прист (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Эрик Прист (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Эрик Прист (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Эрик Прист (США) валится с ног. К тому же, Эрик Прист (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Эрик Прист (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Лука Лозо (Хор) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Лука Лозо (Хор) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Лука Лозо (Хор) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Лука Лозо (Хор) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Лука Лозо (Хор) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Лука Лозо (Хор) должен задуматься о своей обороне.

Эрик Прист (США) – Лука Лозо (Хор) 11.08.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Эрик Прист (США) и Лука Лозо (Хор) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Эрик Прист (США) и Лука Лозо (Хор) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Эрик Прист (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Лука Лозо (Хор) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эрик Прист (США) будет намного сильнее, чем Лука Лозо (Хор), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Эрик Прист (США) — Лука Лозо (Хор) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Лука Лозо (Хор) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Эрик Прист (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Эрик Прист (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Эрик Прист (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Эрик Прист (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Эрик Прист (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Лука Лозо (Хор)

Последний раз Лука Лозо (Хор) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Лука Лозо (Хор) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Лука Лозо (Хор) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Лука Лозо (Хор) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Лука Лозо (Хор)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Лука Лозо (Хор) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Эрик Прист (США) — Лука Лозо (Хор). Прогноз и ставки на матч. Бои 11.08.2024

В этом поединке Эрик Прист (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Лука Лозо (Хор), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эрик Прист (США) — Лука Лозо (Хор) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Лука Лозо (Хор) выиграет нокаутом.

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