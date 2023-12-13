«Исайя Эстевен Наварро (США)» – «Израиль Камачо (Мек)». 11.08.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 11-го августа букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Исайя Эстевен Наварро (США) — Израиль Камачо (Мек). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Исайя Эстевен Наварро (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 11-го августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Исайя Эстевен Наварро (США) — Израиль Камачо (Мек). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Исайя Эстевен Наварро (США) — Израиль Камачо (Мек):

победа Исайя Эстевен Наварро (США) – 1.011, ничья – 50, победа Израиль Камачо (Мек) – 27

Прогноз на матч Исайя Эстевен Наварро (США) – Израиль Камачо (Мек) Бои, титульный бой, 11-го августа :

Так как Исайя Эстевен Наварро (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.011. В то же время Израиль Камачо (Мек) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 27.

История личных встреч

В свои 32 года Исайя Эстевен Наварро (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Исайя Эстевен Наварро (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Исайя Эстевен Наварро (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Исайя Эстевен Наварро (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Исайя Эстевен Наварро (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Израиль Камачо (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Израиль Камачо (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Израиль Камачо (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Израиль Камачо (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Израиль Камачо (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Исайя Эстевен Наварро (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Исайя Эстевен Наварро (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Исайя Эстевен Наварро (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Исайя Эстевен Наварро (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Израиль Камачо (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Израиль Камачо (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Израиль Камачо (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Израиль Камачо (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Израиль Камачо (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Исайя Эстевен Наварро (США) – Израиль Камачо (Мек) 11.08.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Исайя Эстевен Наварро (США) и Израиль Камачо (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Исайя Эстевен Наварро (США) и Израиль Камачо (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Исайя Эстевен Наварро (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Израиль Камачо (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Исайя Эстевен Наварро (США) — Израиль Камачо (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Израиль Камачо (Мек) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Исайя Эстевен Наварро (США) и Израиль Камачо (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Израиль Камачо (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Исайя Эстевен Наварро (США)

Как бы Исайя Эстевен Наварро (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Исайя Эстевен Наварро (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Исайя Эстевен Наварро (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Исайя Эстевен Наварро (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Исайя Эстевен Наварро (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Израиль Камачо (Мек)

Уже несколько лет Израиль Камачо (Мек) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Израиль Камачо (Мек) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Израиль Камачо (Мек) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Исайя Эстевен Наварро (США) — Израиль Камачо (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 11-го августа

Спортивные эксперты считают, что Исайя Эстевен Наварро (США) сейчас намного сильнее, чем Израиль Камачо (Мек), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Исайя Эстевен Наварро (США) и Израиль Камачо (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Исайя Эстевен Наварро (США) выиграет с помощью нокаута.

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