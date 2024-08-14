Фан Йин Ксун — Рийя Бхатья: андердог способен удивить фаворита

Прогноз и ставка на матч Фан Йин Ксун — Рийя Бхатья 14-го августа 2024 года

14-го августа 2024 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фан Йин Ксун , а противостоять в этом поединке будет Рийя Бхатья.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 14-го августа 2024 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Фан Йин Ксун — Рийя Бхатья. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 04:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Фан Йин Ксун, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Фан Йин Ксун — Рийя Бхатья. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по Москве Фан Йин Ксун выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Рийя Бхатья. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 14-го августа 2024 года. Фан Йин Ксун не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Фан Йин Ксун

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Фан Йин Ксун находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Фан Йин Ксун является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Фан Йин Ксун умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Фан Йин Ксун обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Фан Йин Ксун может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Рийя Бхатья

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Рийя Бхатья имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Рийя Бхатья демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Рийя Бхатья не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Рийя Бхатья не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Фан Йин Ксун» — «Рийя Бхатья»: прогноз автора

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Фан Йин Ксун — Рийя Бхатья (14-го августа 2024 года), ставки и коэффициенты

Фан Йин Ксун

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Фан Йин Ксун, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Фан Йин Ксун уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Фан Йин Ксун старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Фан Йин Ксун, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Фан Йин Ксун не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Фан Йин Ксун все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Фан Йин Ксун точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Рийя Бхатья

На этом турнире Рийя Бхатья играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Рийя Бхатья надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Рийя Бхатья находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Рийя Бхатья считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Фан Йин Ксун — Рийя Бхатья Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Фан Йин Ксун и Рийя Бхатья, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Фан Йин Ксун и Рийя Бхатья играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Фан Йин Ксун, и Рийя Бхатья неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Фан Йин Ксун — Рийя Бхатья: андердог способен удивить фаворита

Фан Йин Ксун и Рийя Бхатья которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Фан Йин Ксун имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рийя Бхатья хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Фан Йин Ксун. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рийя Бхатья умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Фан Йин Ксун довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рийя Бхатья вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Фан Йин Ксун.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фан Йин Ксун — Рийя Бхатья. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Фан Йин Ксун и Рийя Бхатья, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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