Маккенна Шаефбауер — Джули Адель Бедард. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.08.24)

Прогноз и ставка на матч Маккенна Шаефбауер — Джули Адель Бедард 13 августа

13 августа в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Маккенна Шаефбауер , а противостоять в этом поединке будет Джули Адель Бедард.



Так как Маккенна Шаефбауер в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Джули Адель Бедард, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 13 августа. Но, доказать обратное Маккенна Шаефбауер все же сможет в 23:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Маккенна Шаефбауер — Джули Адель Бедард. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 13 августа осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Маккенна Шаефбауер — Джули Адель Бедард вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Маккенна Шаефбауер и Джули Адель Бедард не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 23:00 по МСК.

Маккенна Шаефбауер

В этом сезоне Маккенна Шаефбауер имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Маккенна Шаефбауер может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Маккенна Шаефбауер еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Джули Адель Бедард

На этом турнире Джули Адель Бедард играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Джули Адель Бедард все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Джули Адель Бедард не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Джули Адель Бедард уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Джули Адель Бедард на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Джули Адель Бедард пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Маккенна Шаефбауер — Джули Адель Бедард

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Маккенна Шаефбауер и Джули Адель Бедард. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Маккенна Шаефбауер и Джули Адель Бедард в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Маккенна Шаефбауер и Джули Адель Бедард имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Маккенна Шаефбауер — Джули Адель Бедард. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.08.24)

Маккенна Шаефбауер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Маккенна Шаефбауер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Маккенна Шаефбауер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Маккенна Шаефбауер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Маккенна Шаефбауер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Маккенна Шаефбауер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Маккенна Шаефбауер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Маккенна Шаефбауер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джули Адель Бедард

Этот сезон Джули Адель Бедард проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Джули Адель Бедард снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Джули Адель Бедард слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Джули Адель Бедард допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Маккенна Шаефбауер — Джули Адель Бедард Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Маккенна Шаефбауер и Джули Адель Бедард, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Маккенна Шаефбауер и Джули Адель Бедард играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Маккенна Шаефбауер, и Джули Адель Бедард неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Маккенна Шаефбауер — Джули Адель Бедард: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Маккенна Шаефбауер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Маккенна Шаефбауер и Джули Адель Бедард отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джули Адель Бедард в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Маккенна Шаефбауер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джули Адель Бедард сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Маккенна Шаефбауер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маккенна Шаефбауер — Джули Адель Бедард. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Маккенна Шаефбауер и Джули Адель Бедард букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Маккенна Шаефбауер и Джули Адель Бедард проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-862013-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-leytnerrozeano-kizhachihalmos-13-08-24/