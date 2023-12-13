«Имран Букуев (Рос)» – «Анатолий Кондратьев (Рос)». 16.08.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 16 августа состоится интересный поединок Имран Букуев (Рос) — Анатолий Кондратьев (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:50 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 16 августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Имран Букуев (Рос) — Анатолий Кондратьев (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 19:50 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Имран Букуев (Рос) — Анатолий Кондратьев (Рос):

победа Имран Букуев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Анатолий Кондратьев (Рос) – 0

Прогноз на матч Имран Букуев (Рос) – Анатолий Кондратьев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16 августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Имран Букуев (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Анатолий Кондратьев (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Имран Букуев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Имран Букуев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Имран Букуев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Имран Букуев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Имран Букуев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Имран Букуев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Имран Букуев (Рос) может и не устоять на ногах.

Анатолий Кондратьев (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Анатолий Кондратьев (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Анатолий Кондратьев (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Анатолий Кондратьев (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Анатолий Кондратьев (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Имран Букуев (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Имран Букуев (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Имран Букуев (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Имран Букуев (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Имран Букуев (Рос) валится с ног. К тому же, Имран Букуев (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Имран Букуев (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Анатолий Кондратьев (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Анатолий Кондратьев (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Анатолий Кондратьев (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Анатолий Кондратьев (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Анатолий Кондратьев (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Имран Букуев (Рос) – Анатолий Кондратьев (Рос) 16.08.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Имран Букуев (Рос) и Анатолий Кондратьев (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Имран Букуев (Рос) и Анатолий Кондратьев (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Имран Букуев (Рос) и Анатолий Кондратьев (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Имран Букуев (Рос) и Анатолий Кондратьев (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Имран Букуев (Рос) и Анатолий Кондратьев (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Имран Букуев (Рос) — Анатолий Кондратьев (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Анатолий Кондратьев (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Имран Букуев (Рос)

Так как Имран Букуев (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Имран Букуев (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Имран Букуев (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Имран Букуев (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Анатолий Кондратьев (Рос)

Сейчас Анатолий Кондратьев (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Анатолий Кондратьев (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Анатолий Кондратьев (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Анатолий Кондратьев (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Анатолий Кондратьев (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Имран Букуев (Рос) — Анатолий Кондратьев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16 августа

В этом поединке Имран Букуев (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Анатолий Кондратьев (Рос), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Имран Букуев (Рос) и Анатолий Кондратьев (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Имран Букуев (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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