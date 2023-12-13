Марчинко/Радивоевич — Гурьева/Шубладзе. Прогноз, ставки на матч. ITF (16.08.24)

16 августа в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Марчинко/Радивоевич , а противостоять в этом поединке будет Гурьева/Шубладзе.



Судья теннисного матча Марчинко/Радивоевич — Гурьева/Шубладзе должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 16 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Марчинко/Радивоевич и Гурьева/Шубладзе более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Марчинко/Радивоевич имеет четыре победы, то Гурьева/Шубладзе может похвастаться лишь двумя победами.



Марчинко/Радивоевич — Гурьева/Шубладзе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 16 августа встречаются Марчинко/Радивоевич и Гурьева/Шубладзе. Начало поединка запланировано на 16:00 по МСК. Марчинко/Радивоевич является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Марчинко/Радивоевич

Этот турнир Марчинко/Радивоевич проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Марчинко/Радивоевич может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Марчинко/Радивоевич однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Марчинко/Радивоевич имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Марчинко/Радивоевич левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Марчинко/Радивоевич хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гурьева/Шубладзе

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гурьева/Шубладзев шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гурьева/Шубладзе играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гурьева/Шубладзе держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гурьева/Шубладзе демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гурьева/Шубладзе находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Марчинко/Радивоевич — Гурьева/Шубладзе. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Марчинко/Радивоевич и Гурьева/Шубладзе – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Марчинко/Радивоевич — Гурьева/Шубладзе 16 августа

Марчинко/Радивоевич

К данному турниру Марчинко/Радивоевич подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Марчинко/Радивоевич находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Марчинко/Радивоевич не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Марчинко/Радивоевич старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Марчинко/Радивоевич демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Гурьева/Шубладзе

Гурьева/Шубладзе лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Гурьева/Шубладзе играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Гурьева/Шубладзе начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Гурьева/Шубладзе выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Гурьева/Шубладзе сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Марчинко/Радивоевич — Гурьева/Шубладзе Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Марчинко/Радивоевич и Гурьева/Шубладзе. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Марчинко/Радивоевич и Гурьева/Шубладзе встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Марчинко/Радивоевич и Гурьева/Шубладзе довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Марчинко/Радивоевич и Гурьева/Шубладзе подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Марчинко/Радивоевич — Гурьева/Шубладзе: ставим на двойные ошибки

Марчинко/Радивоевич и Гурьева/Шубладзе которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Марчинко/Радивоевич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гурьева/Шубладзе хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Марчинко/Радивоевич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гурьева/Шубладзе умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Марчинко/Радивоевич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гурьева/Шубладзе вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Марчинко/Радивоевич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марчинко/Радивоевич — Гурьева/Шубладзе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Марчинко/Радивоевич и Гурьева/Шубладзе букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Марчинко/Радивоевич и Гурьева/Шубладзе проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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