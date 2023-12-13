«Дмитрий Асанов (Блр)» – «Алексис Габриэль Камехо (Арг)». 18.08.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18 августа состоится интересный поединок Дмитрий Асанов (Блр) — Алексис Габриэль Камехо (Арг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 01:00 по московскому времени Дмитрий Асанов (Блр) и Алексис Габриэль Камехо (Арг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 18 августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Дмитрий Асанов (Блр) и Алексис Габриэль Камехо (Арг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Дмитрий Асанов (Блр).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дмитрий Асанов (Блр) — Алексис Габриэль Камехо (Арг):

победа Дмитрий Асанов (Блр) – 1.02, ничья – 34, победа Алексис Габриэль Камехо (Арг) – 16

Прогноз на матч Дмитрий Асанов (Блр) – Алексис Габриэль Камехо (Арг) Бои, титульный бой, 18 августа :

Букмекерские конторы на бой Дмитрий Асанов (Блр) — Алексис Габриэль Камехо (Арг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.02 и 16.

История личных встреч

В свои 32 года Дмитрий Асанов (Блр) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Дмитрий Асанов (Блр) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Дмитрий Асанов (Блр) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Дмитрий Асанов (Блр) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Дмитрий Асанов (Блр) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Алексис Габриэль Камехо (Арг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Алексис Габриэль Камехо (Арг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Алексис Габриэль Камехо (Арг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Алексис Габриэль Камехо (Арг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Алексис Габриэль Камехо (Арг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Дмитрий Асанов (Блр) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Дмитрий Асанов (Блр) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Дмитрий Асанов (Блр) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Дмитрий Асанов (Блр) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Дмитрий Асанов (Блр) валится с ног. К тому же, Дмитрий Асанов (Блр) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Дмитрий Асанов (Блр) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Алексис Габриэль Камехо (Арг) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Алексис Габриэль Камехо (Арг) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Алексис Габриэль Камехо (Арг) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Алексис Габриэль Камехо (Арг) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Алексис Габриэль Камехо (Арг), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Дмитрий Асанов (Блр) – Алексис Габриэль Камехо (Арг) 18.08.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Дмитрий Асанов (Блр) и Алексис Габриэль Камехо (Арг), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Дмитрий Асанов (Блр) и Алексис Габриэль Камехо (Арг). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Дмитрий Асанов (Блр) и Алексис Габриэль Камехо (Арг) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Дмитрий Асанов (Блр) и Алексис Габриэль Камехо (Арг) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Дмитрий Асанов (Блр) и Алексис Габриэль Камехо (Арг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Дмитрий Асанов (Блр) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Дмитрий Асанов (Блр) — Алексис Габриэль Камехо (Арг) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Алексис Габриэль Камехо (Арг).

Дмитрий Асанов (Блр)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Дмитрий Асанов (Блр) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Дмитрий Асанов (Блр) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Дмитрий Асанов (Блр) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Дмитрий Асанов (Блр) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Алексис Габриэль Камехо (Арг)

Уже несколько лет Алексис Габриэль Камехо (Арг) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Алексис Габриэль Камехо (Арг) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Алексис Габриэль Камехо (Арг) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Дмитрий Асанов (Блр) — Алексис Габриэль Камехо (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 18 августа

Несмотря на то, что Дмитрий Асанов (Блр) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Алексис Габриэль Камехо (Арг) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Дмитрий Асанов (Блр) — Алексис Габриэль Камехо (Арг) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Алексис Габриэль Камехо (Арг) выиграет нокаутом.

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