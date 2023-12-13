Гузман/Ракотоманга Раджаона — Бонарди/Монрой: ставим на двойные ошибки

Прогноз и ставка на матч Гузман/Ракотоманга Раджаона — Бонарди/Монрой 17-го августа

17-го августа в 01:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гузман/Ракотоманга Раджаона , а противостоять в этом поединке будет Бонарди/Монрой.



Гузман/Ракотоманга Раджаона сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 17-го августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Бонарди/Монрой. По Москве данный поединок начнется в 01:35. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Бонарди/Монрой, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гузман/Ракотоманга Раджаона — Бонарди/Монрой:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17-го августа откроет его противостояние Гузман/Ракотоманга Раджаона — Бонарди/Монрой. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 01:35 по МСК, то есть до начала игры. Гузман/Ракотоманга Раджаона и Бонарди/Монрой отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бонарди/Монрой может гордиться семью победами, а вот Гузман/Ракотоманга Раджаона имеет только пять выигранных встреч.

Гузман/Ракотоманга Раджаона

В большинстве своих выигранных поединков Гузман/Ракотоманга Раджаона берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Гузман/Ракотоманга Раджаона с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Гузман/Ракотоманга Раджаона сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Гузман/Ракотоманга Раджаона также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Бонарди/Монрой

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Бонарди/Монройв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Бонарди/Монрой играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Бонарди/Монрой держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Бонарди/Монрой демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Бонарди/Монрой находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Гузман/Ракотоманга Раджаона и Бонарди/Монрой. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Гузман/Ракотоманга Раджаона и Бонарди/Монрой продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Гузман/Ракотоманга Раджаона — Бонарди/Монрой (17-го августа), ставки и коэффициенты

Гузман/Ракотоманга Раджаона

На этом турнире именно Гузман/Ракотоманга Раджаона может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Гузман/Ракотоманга Раджаона отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Гузман/Ракотоманга Раджаона еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Гузман/Ракотоманга Раджаона не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Бонарди/Монрой

Несмотря на свой молодой возраст, Бонарди/Монрой демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бонарди/Монрой уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бонарди/Монрой станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бонарди/Монрой, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бонарди/Монрой умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бонарди/Монрой имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Гузман/Ракотоманга Раджаона — Бонарди/Монрой Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Гузман/Ракотоманга Раджаона и Бонарди/Монрой. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Гузман/Ракотоманга Раджаона — Бонарди/Монрой: ставим на двойные ошибки

Гузман/Ракотоманга Раджаона и Бонарди/Монрой которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гузман/Ракотоманга Раджаона имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бонарди/Монрой хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гузман/Ракотоманга Раджаона. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бонарди/Монрой умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гузман/Ракотоманга Раджаона довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бонарди/Монрой вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гузман/Ракотоманга Раджаона.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гузман/Ракотоманга Раджаона — Бонарди/Монрой. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Гузман/Ракотоманга Раджаона и Бонарди/Монрой, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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