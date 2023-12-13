Вехнельт/Рюль — Эгеа/Ямачкин. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.08.24)

17 августа в 17:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вехнельт/Рюль , а противостоять в этом поединке будет Эгеа/Ямачкин.



Теннисное противостояние Вехнельт/Рюль — Эгеа/Ямачкин пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 17 августа. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 17:05 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Вехнельт/Рюль является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вехнельт/Рюль — Эгеа/Ямачкин:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17 августа откроет его противостояние Вехнельт/Рюль — Эгеа/Ямачкин. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:05 по МСК, то есть до начала игры. Вехнельт/Рюль и Эгеа/Ямачкин отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Эгеа/Ямачкин может гордиться семью победами, а вот Вехнельт/Рюль имеет только пять выигранных встреч.

Вехнельт/Рюль

В этом сезоне Вехнельт/Рюль демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Вехнельт/Рюль снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Вехнельт/Рюль является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Вехнельт/Рюль не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Вехнельт/Рюль еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Эгеа/Ямачкин

На этом турнире Эгеа/Ямачкин выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Эгеа/Ямачкин снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Эгеа/Ямачкин чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Эгеа/Ямачкин уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Эгеа/Ямачкин зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Вехнельт/Рюль — Эгеа/Ямачкин. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Вехнельт/Рюль и Эгеа/Ямачкин. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Вехнельт/Рюль и Эгеа/Ямачкин продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Вехнельт/Рюль — Эгеа/Ямачкин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.08.24)

Вехнельт/Рюль

В этом сезоне Вехнельт/Рюль демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Вехнельт/Рюль уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Вехнельт/Рюль любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Вехнельт/Рюль часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Вехнельт/Рюль умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Эгеа/Ямачкин

Выступать в зале Эгеа/Ямачкин не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Эгеа/Ямачкин старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Эгеа/Ямачкин принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Эгеа/Ямачкин демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Эгеа/Ямачкин даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Эгеа/Ямачкин хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Вехнельт/Рюль — Эгеа/Ямачкин Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Вехнельт/Рюль и Эгеа/Ямачкин. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Вехнельт/Рюль — Эгеа/Ямачкин: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Вехнельт/Рюль и Эгеа/Ямачкин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вехнельт/Рюль имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Эгеа/Ямачкин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вехнельт/Рюль. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Эгеа/Ямачкин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вехнельт/Рюль довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Эгеа/Ямачкин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вехнельт/Рюль.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вехнельт/Рюль — Эгеа/Ямачкин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Вехнельт/Рюль и Эгеа/Ямачкин, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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