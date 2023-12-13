Кьеза/Рен — Мелош/Мордергер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.08.24)

Кьеза/Рен — Мелош/Мордергер (27 августа), ставки и коэффициенты

27 августа в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кьеза/Рен , а противостоять в этом поединке будет Мелош/Мордергер.



Судья теннисного матча Кьеза/Рен — Мелош/Мордергер должен дать знак о старте игры в 15:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 27 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Кьеза/Рен и Мелош/Мордергер более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Кьеза/Рен имеет четыре победы, то Мелош/Мордергер может похвастаться лишь двумя победами.



Кьеза/Рен — Мелош/Мордергер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 15:30 по Москве Кьеза/Рен выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Мелош/Мордергер. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 27 августа. Кьеза/Рен не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Кьеза/Рен

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Кьеза/Рен находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Кьеза/Рен является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Кьеза/Рен умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Кьеза/Рен обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Кьеза/Рен может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Мелош/Мордергер

На этом турнире Мелош/Мордергер играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мелош/Мордергер все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мелош/Мордергер не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мелош/Мордергер уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мелош/Мордергер на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мелош/Мордергер пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Кьеза/Рен — Мелош/Мордергер

Кьеза/Рен и Мелош/Мордергер – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Кьеза/Рен — Мелош/Мордергер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.08.24)

Кьеза/Рен

Несмотря на внушительный возраст, Кьеза/Рен демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Кьеза/Рен гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Кьеза/Рен обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Кьеза/Рен снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Кьеза/Рен может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Мелош/Мордергер

Мелош/Мордергер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мелош/Мордергер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мелош/Мордергер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мелош/Мордергер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мелош/Мордергер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Кьеза/Рен — Мелош/Мордергер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кьеза/Рен и Мелош/Мордергер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кьеза/Рен и Мелош/Мордергер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кьеза/Рен и Мелош/Мордергер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кьеза/Рен и Мелош/Мордергер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кьеза/Рен — Мелош/Мордергер: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Кьеза/Рен и Мелош/Мордергер из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Мелош/Мордергер относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Мелош/Мордергер проводит второй или третий матч. А вот Кьеза/Рен как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Кьеза/Рен, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Кьеза/Рен без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Кьеза/Рен вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кьеза/Рен — Мелош/Мордергер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кьеза/Рен и Мелош/Мордергер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кьеза/Рен, и Мелош/Мордергер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-870089-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-patrik-kaukovalta-vladimir-bazilevskiy-27-08-24/