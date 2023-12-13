Сантьяго Фа Родригес Таверна — Лукас Ньюмайер: снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Сантьяго Фа Родригес Таверна — Лукас Ньюмайер 29 августа

29 августа в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Сантьяго Фа Родригес Таверна , а противостоять в этом поединке будет Лукас Ньюмайер.



29 августа пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Сантьяго Фа Родригес Таверна и Лукас Ньюмайер. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 10:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Сантьяго Фа Родригес Таверна может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Сантьяго Фа Родригес Таверна — Лукас Ньюмайер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

29 августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сантьяго Фа Родригес Таверна — Лукас Ньюмайер. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 10:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лукас Ньюмайер, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лукас Ньюмайер выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сантьяго Фа Родригес Таверна

По непонятным причинам Сантьяго Фа Родригес Таверна в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Сантьяго Фа Родригес Таверна теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Сантьяго Фа Родригес Таверна занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Сантьяго Фа Родригес Таверна играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Сантьяго Фа Родригес Таверна имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Лукас Ньюмайер

Во взрослом туре Лукас Ньюмайер проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Лукас Ньюмайер пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Лукас Ньюмайер предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Лукас Ньюмайер еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Челленджер, Сантьяго Фа Родригес Таверна — Лукас Ньюмайер

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Сантьяго Фа Родригес Таверна и Лукас Ньюмайер впервые будут встречаться между собой. Если Сантьяго Фа Родригес Таверна уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Лукас Ньюмайер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Сантьяго Фа Родригес Таверна демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Сантьяго Фа Родригес Таверна – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Сантьяго Фа Родригес Таверна — Лукас Ньюмайер 29 августа

Сантьяго Фа Родригес Таверна

На этом турнире именно Сантьяго Фа Родригес Таверна может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Сантьяго Фа Родригес Таверна отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Сантьяго Фа Родригес Таверна еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Сантьяго Фа Родригес Таверна не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Лукас Ньюмайер

В этом сезоне Лукас Ньюмайер действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Лукас Ньюмайер обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Лукас Ньюмайер не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Лукас Ньюмайер не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Лукас Ньюмайер имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Сантьяго Фа Родригес Таверна — Лукас Ньюмайер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сантьяго Фа Родригес Таверна и Лукас Ньюмайер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сантьяго Фа Родригес Таверна и Лукас Ньюмайер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сантьяго Фа Родригес Таверна и Лукас Ньюмайер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сантьяго Фа Родригес Таверна и Лукас Ньюмайер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сантьяго Фа Родригес Таверна — Лукас Ньюмайер: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Сантьяго Фа Родригес Таверна и Лукас Ньюмайер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Сантьяго Фа Родригес Таверна сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Лукас Ньюмайер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Сантьяго Фа Родригес Таверна – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Сантьяго Фа Родригес Таверна и Лукас Ньюмайер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сантьяго Фа Родригес Таверна — Лукас Ньюмайер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сантьяго Фа Родригес Таверна и Лукас Ньюмайер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сантьяго Фа Родригес Таверна и для Лукас Ньюмайер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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