«Мэри Спенсер (Кан)» – «Наоми Маннес (Гер)». 06.09.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Мэри Спенсер (Кан) — Наоми Маннес (Гер) на 06 сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Мэри Спенсер (Кан) и Наоми Маннес (Гер) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

В 01:00 по московскому времени Мэри Спенсер (Кан) и Наоми Маннес (Гер) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мэри Спенсер (Кан) и Наоми Маннес (Гер) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мэри Спенсер (Кан).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мэри Спенсер (Кан) — Наоми Маннес (Гер):

победа Мэри Спенсер (Кан) – 0, ничья – 0, победа Наоми Маннес (Гер) – 0

Прогноз на матч Мэри Спенсер (Кан) – Наоми Маннес (Гер) Бои, титульный бой, 06 сентября :

Букмекерские конторы на бой Мэри Спенсер (Кан) — Наоми Маннес (Гер) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мэри Спенсер (Кан) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мэри Спенсер (Кан) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мэри Спенсер (Кан) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мэри Спенсер (Кан) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мэри Спенсер (Кан) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мэри Спенсер (Кан) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Наоми Маннес (Гер) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Наоми Маннес (Гер) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Наоми Маннес (Гер) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Наоми Маннес (Гер) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Наоми Маннес (Гер) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Мэри Спенсер (Кан) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мэри Спенсер (Кан) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мэри Спенсер (Кан) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мэри Спенсер (Кан) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мэри Спенсер (Кан) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мэри Спенсер (Кан) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Наоми Маннес (Гер) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Наоми Маннес (Гер) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Наоми Маннес (Гер) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Наоми Маннес (Гер) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Наоми Маннес (Гер) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Мэри Спенсер (Кан) – Наоми Маннес (Гер) 06.09.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Мэри Спенсер (Кан) и Наоми Маннес (Гер) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мэри Спенсер (Кан) и Наоми Маннес (Гер). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мэри Спенсер (Кан) и Наоми Маннес (Гер) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мэри Спенсер (Кан) и Наоми Маннес (Гер) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мэри Спенсер (Кан) будет намного сильнее, чем Наоми Маннес (Гер), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Мэри Спенсер (Кан) — Наоми Маннес (Гер) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Наоми Маннес (Гер), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мэри Спенсер (Кан)

Несмотря на то, что Мэри Спенсер (Кан) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Мэри Спенсер (Кан) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Мэри Спенсер (Кан) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Мэри Спенсер (Кан) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Наоми Маннес (Гер)

Последний раз Наоми Маннес (Гер) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Наоми Маннес (Гер) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Наоми Маннес (Гер) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Наоми Маннес (Гер) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Наоми Маннес (Гер)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Наоми Маннес (Гер) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Мэри Спенсер (Кан) — Наоми Маннес (Гер). Прогноз и ставки на матч. Бои 06 сентября

Никто не сомневается, что Мэри Спенсер (Кан) намного сильнее, чем Наоми Маннес (Гер), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Мэри Спенсер (Кан) сейчас находится на пике формы, так что Наоми Маннес (Гер) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Мэри Спенсер (Кан).

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