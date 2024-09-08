«Янси Медейрос (США)» – «Жора Айвазян (Арм)». 08.09.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 08 сентября состоится интересный поединок Янси Медейрос (США) — Жора Айвазян (Арм), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 08 сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Янси Медейрос (США) — Жора Айвазян (Арм). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Янси Медейрос (США) — Жора Айвазян (Арм):

победа Янси Медейрос (США) – 0, ничья – 0, победа Жора Айвазян (Арм) – 0

Прогноз на матч Янси Медейрос (США) – Жора Айвазян (Арм) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Янси Медейрос (США) станет победителем боя. Если выиграет Жора Айвазян (Арм), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Янси Медейрос (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Янси Медейрос (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Янси Медейрос (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Янси Медейрос (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Янси Медейрос (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Янси Медейрос (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Янси Медейрос (США) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Жора Айвазян (Арм) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Жора Айвазян (Арм) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Жора Айвазян (Арм) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Жора Айвазян (Арм) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Жора Айвазян (Арм) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Янси Медейрос (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Янси Медейрос (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Янси Медейрос (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Янси Медейрос (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Жора Айвазян (Арм) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Жора Айвазян (Арм) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Жора Айвазян (Арм) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Жора Айвазян (Арм) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Янси Медейрос (США) – Жора Айвазян (Арм) 08.09.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Янси Медейрос (США) и Жора Айвазян (Арм) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Янси Медейрос (США) и Жора Айвазян (Арм) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Янси Медейрос (США) — Жора Айвазян (Арм) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Жора Айвазян (Арм) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Янси Медейрос (США) и Жора Айвазян (Арм), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Жора Айвазян (Арм) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Янси Медейрос (США)

В своей профессиональной карьере Янси Медейрос (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Янси Медейрос (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Янси Медейрос (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Янси Медейрос (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Янси Медейрос (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Жора Айвазян (Арм)

Жора Айвазян (Арм) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Жора Айвазян (Арм) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Жора Айвазян (Арм) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Жора Айвазян (Арм) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Жора Айвазян (Арм) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Янси Медейрос (США) — Жора Айвазян (Арм). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 сентября

Спортивные эксперты считают, что Янси Медейрос (США) сейчас намного сильнее, чем Жора Айвазян (Арм), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Янси Медейрос (США) и Жора Айвазян (Арм), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Янси Медейрос (США) выиграет бой.

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