«Рюджин Насукава (Япо)» – «Джонг Мин Шин (Кор)». 08.09.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рюджин Насукава (Япо) — Джонг Мин Шин (Кор) на 08-го сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рюджин Насукава (Япо) и Джонг Мин Шин (Кор) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 07:00.

В 07:00 по московскому времени Рюджин Насукава (Япо) и Джонг Мин Шин (Кор) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08-го сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Рюджин Насукава (Япо) и Джонг Мин Шин (Кор) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Рюджин Насукава (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рюджин Насукава (Япо) — Джонг Мин Шин (Кор):

победа Рюджин Насукава (Япо) – 0, ничья – 0, победа Джонг Мин Шин (Кор) – 0

Прогноз на матч Рюджин Насукава (Япо) – Джонг Мин Шин (Кор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Рюджин Насукава (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джонг Мин Шин (Кор) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Рюджин Насукава (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Рюджин Насукава (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Рюджин Насукава (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Рюджин Насукава (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Джонг Мин Шин (Кор) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джонг Мин Шин (Кор) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джонг Мин Шин (Кор) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джонг Мин Шин (Кор) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джонг Мин Шин (Кор) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Рюджин Насукава (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Рюджин Насукава (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Рюджин Насукава (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Рюджин Насукава (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Рюджин Насукава (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Рюджин Насукава (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Джонг Мин Шин (Кор) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джонг Мин Шин (Кор) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джонг Мин Шин (Кор) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джонг Мин Шин (Кор) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джонг Мин Шин (Кор) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джонг Мин Шин (Кор) должен задуматься о своей обороне.

Рюджин Насукава (Япо) – Джонг Мин Шин (Кор) 08.09.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Рюджин Насукава (Япо) и Джонг Мин Шин (Кор) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Рюджин Насукава (Япо) и Джонг Мин Шин (Кор) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Рюджин Насукава (Япо) — Джонг Мин Шин (Кор) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Рюджин Насукава (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Рюджин Насукава (Япо) и Джонг Мин Шин (Кор), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джонг Мин Шин (Кор) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Рюджин Насукава (Япо)

Хотя Рюджин Насукава (Япо) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Рюджин Насукава (Япо) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Рюджин Насукава (Япо) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Рюджин Насукава (Япо) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Рюджин Насукава (Япо) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Джонг Мин Шин (Кор)

В своей карьере Джонг Мин Шин (Кор) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Джонг Мин Шин (Кор) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Джонг Мин Шин (Кор) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Джонг Мин Шин (Кор) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Рюджин Насукава (Япо) — Джонг Мин Шин (Кор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го сентября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Рюджин Насукава (Япо) — Джонг Мин Шин (Кор) собираются ставить на то, что сильнее будет Рюджин Насукава (Япо), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Рюджин Насукава (Япо) — Джонг Мин Шин (Кор) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Рюджин Насукава (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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