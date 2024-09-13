«Рустам Юнусов (Рос)» – «Блэр Джерати (Авс)». 13.09.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рустам Юнусов (Рос) — Блэр Джерати (Авс) на 13-го сентября 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рустам Юнусов (Рос) и Блэр Джерати (Авс) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:40.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Рустам Юнусов (Рос) — Блэр Джерати (Авс) пройдет 13-го сентября 2024 года, и можно не сомневаться, что в 16:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Рустам Юнусов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Блэр Джерати (Авс) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рустам Юнусов (Рос) — Блэр Джерати (Авс):

победа Рустам Юнусов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Блэр Джерати (Авс) – 0

Прогноз на матч Рустам Юнусов (Рос) – Блэр Джерати (Авс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го сентября 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Рустам Юнусов (Рос) не очень выгодно, а вот Блэр Джерати (Авс) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рустам Юнусов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рустам Юнусов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рустам Юнусов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рустам Юнусов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рустам Юнусов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рустам Юнусов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Блэр Джерати (Авс) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Блэр Джерати (Авс) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Блэр Джерати (Авс) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Блэр Джерати (Авс) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Блэр Джерати (Авс) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Рустам Юнусов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Рустам Юнусов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Рустам Юнусов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Рустам Юнусов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Блэр Джерати (Авс) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Блэр Джерати (Авс) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Блэр Джерати (Авс) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Блэр Джерати (Авс) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Блэр Джерати (Авс) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Рустам Юнусов (Рос) – Блэр Джерати (Авс) 13.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Рустам Юнусов (Рос) и Блэр Джерати (Авс). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Рустам Юнусов (Рос) и Блэр Джерати (Авс) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Рустам Юнусов (Рос) и Блэр Джерати (Авс) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Рустам Юнусов (Рос) и Блэр Джерати (Авс) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Рустам Юнусов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Блэр Джерати (Авс) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Рустам Юнусов (Рос) — Блэр Джерати (Авс) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Блэр Джерати (Авс), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Рустам Юнусов (Рос)

Как бы Рустам Юнусов (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Рустам Юнусов (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Рустам Юнусов (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Рустам Юнусов (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Рустам Юнусов (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Блэр Джерати (Авс)

Никаких высот Блэр Джерати (Авс) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Блэр Джерати (Авс) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Блэр Джерати (Авс) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Блэр Джерати (Авс) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Рустам Юнусов (Рос) — Блэр Джерати (Авс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го сентября 2024 года

Вряд ли Рустам Юнусов (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Блэр Джерати (Авс), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Рустам Юнусов (Рос) будет намного сильнее, чем Блэр Джерати (Авс), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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