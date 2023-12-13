Оливер Мораталла/Риос Перес — Паскуаль Ферра/Ратинг. Прогноз, ставки на матч(17.09.24)

Оливер Мораталла/Риос Перес — Паскуаль Ферра/Ратинг (17-го сентября 2024 года), ставки и коэффициенты

17-го сентября 2024 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Оливер Мораталла/Риос Перес , а противостоять в этом поединке будет Паскуаль Ферра/Ратинг.



Теннисное противостояние Оливер Мораталла/Риос Перес — Паскуаль Ферра/Ратинг пройдет 17-го сентября 2024 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 16:30 по московскому времени. Хотя Оливер Мораталла/Риос Перес и Паскуаль Ферра/Ратинг уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Паскуаль Ферра/Ратинг.



Оливер Мораталла/Риос Перес — Паскуаль Ферра/Ратинг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17-го сентября 2024 года откроет его противостояние Оливер Мораталла/Риос Перес — Паскуаль Ферра/Ратинг. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:30 по МСК, то есть до начала игры. Оливер Мораталла/Риос Перес и Паскуаль Ферра/Ратинг отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Паскуаль Ферра/Ратинг может гордиться семью победами, а вот Оливер Мораталла/Риос Перес имеет только пять выигранных встреч.

Оливер Мораталла/Риос Перес

В этом сезоне Оливер Мораталла/Риос Перес показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Оливер Мораталла/Риос Перес играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Оливер Мораталла/Риос Перес умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Оливер Мораталла/Риос Перес и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Оливер Мораталла/Риос Перес будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Оливер Мораталла/Риос Перес чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Паскуаль Ферра/Ратинг

Нынешняя форма, которую демонстрирует Паскуаль Ферра/Ратинг еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Паскуаль Ферра/Ратинг постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Паскуаль Ферра/Ратинг пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Паскуаль Ферра/Ратинг не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Паскуаль Ферра/Ратинг не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Оливер Мораталла/Риос Перес — Паскуаль Ферра/Ратинг

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Оливер Мораталла/Риос Перес и Паскуаль Ферра/Ратинг. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Оливер Мораталла/Риос Перес и Паскуаль Ферра/Ратинг продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Оливер Мораталла/Риос Перес — Паскуаль Ферра/Ратинг. Прогноз, ставки на матч(17.09.24)

Оливер Мораталла/Риос Перес

Несмотря на внушительный возраст, Оливер Мораталла/Риос Перес демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Оливер Мораталла/Риос Перес гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Оливер Мораталла/Риос Перес обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Оливер Мораталла/Риос Перес снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Оливер Мораталла/Риос Перес может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Паскуаль Ферра/Ратинг

Выступать в зале Паскуаль Ферра/Ратинг не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Паскуаль Ферра/Ратинг старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Паскуаль Ферра/Ратинг принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Паскуаль Ферра/Ратинг демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Паскуаль Ферра/Ратинг даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Паскуаль Ферра/Ратинг хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Оливер Мораталла/Риос Перес — Паскуаль Ферра/Ратинг Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Оливер Мораталла/Риос Перес и Паскуаль Ферра/Ратинг начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Оливер Мораталла/Риос Перес и Паскуаль Ферра/Ратинг показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Оливер Мораталла/Риос Перес и Паскуаль Ферра/Ратинг провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Оливер Мораталла/Риос Перес и Паскуаль Ферра/Ратинг действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Оливер Мораталла/Риос Перес — Паскуаль Ферра/Ратинг: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Оливер Мораталла/Риос Перес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Оливер Мораталла/Риос Перес и Паскуаль Ферра/Ратинг отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Паскуаль Ферра/Ратинг в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Оливер Мораталла/Риос Перес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Паскуаль Ферра/Ратинг сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Оливер Мораталла/Риос Перес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оливер Мораталла/Риос Перес — Паскуаль Ферра/Ратинг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Оливер Мораталла/Риос Перес и Паскуаль Ферра/Ратинг, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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