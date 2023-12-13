Куала-Лумпур (23) — Джохор Дарул Такзим II (23): хозяева докажут превосходство над соперником

«Куала-Лумпур (23)» – «Джохор Дарул Такзим II (23)». 18.09.24. Прогноз и ставки на матч

Можно не сомневаться, что 18 сентября на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь Куала-Лумпур (23) — Джохор Дарул Такзим II (23) это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 12:30 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба Куала-Лумпур (23) упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.



В матче команды Куала-Лумпур (23) и команды Джохор Дарул Такзим II (23), которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Куала-Лумпур (23) демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Куала-Лумпур (23). Команда Джохор Дарул Такзим II (23) значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Джохор Дарул Такзим II (23) будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Джохор Дарул Такзим II (23) не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Куала-Лумпур (23) — Джохор Дарул Такзим II (23):

Так как футбольный клуб Куала-Лумпур (23) считается фаворитом данной встречи, то на его победу букмекеры дают невысокий коэффициент 3.045. Намного выше котировка стоит на победу ФК Джохор Дарул Такзим II (23) — 2.22, а также хороший коэффициент стоит на ничью — 3.2.

Прогноз на матч Куала-Лумпур (23) – Джохор Дарул Такзим II (23) (Малайзия, матч национального перевентсва, воскресенье, 18 сентября):Футбольный клуб Куала-Лумпур (23) получил от букмекеров на свою победу котировку 3.045, а по коэффициенту 2.22 можно сделать ставку на выигрыш ФК Джохор Дарул Такзим II (23). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Куала-Лумпур (23) и команды Джохор Дарул Такзим II (23) нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Куала-Лумпур (23) и команда Джохор Дарул Такзим II (23) – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Куала-Лумпур (23) – Джохор Дарул Такзим II (23) 18.09.24

18 сентября состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Куала-Лумпур (23) — Джохор Дарул Такзим II (23). Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 12:30 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Куала-Лумпур (23) и Джохор Дарул Такзим II (23) встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Куала-Лумпур (23) одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Куала-Лумпур (23) и команда Джохор Дарул Такзим II (23) всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Куала-Лумпур (23) и команда Джохор Дарул Такзим II (23) – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Куала-Лумпур (23) и команда Джохор Дарул Такзим II (23) подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Куала-Лумпур (23) и командой Джохор Дарул Такзим II (23) всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Куала-Лумпур (23) – Джохор Дарул Такзим II (23) (18 сентября), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Куала-Лумпур (23) и команды Джохор Дарул Такзим II (23) на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Куала-Лумпур (23) находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Джохор Дарул Такзим II (23) выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Джохор Дарул Такзим II (23), они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Куала-Лумпур (23), так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Куала-Лумпур (23) и команда Джохор Дарул Такзим II (23) не так часто задействуют фланги при атаках.

Куала-Лумпур (23)

В межсезонье руководство футбольного клуба Куала-Лумпур (23) не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Куала-Лумпур (23) был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Куала-Лумпур (23) может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Джохор Дарул Такзим II (23)

В этом сезоне футболисты клуба Джохор Дарул Такзим II (23) сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Джохор Дарул Такзим II (23) много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Джохор Дарул Такзим II (23) подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Джохор Дарул Такзим II (23) не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Куала-Лумпур (23) – Джохор Дарул Такзим II (23)

Букмекеры видят фаворитом матча команды Куала-Лумпур (23) и команды Джохор Дарул Такзим II (23) хозяев поля. Однако эксперты нашего ресурса склоняются к мнению, что у команды Джохор Дарул Такзим II (23) есть отличные шансы на то, чтобы взять очки в этом матче. Несмотря на то, что команда Куала-Лумпур (23) будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, клуб не так превосходит своих соперников в классе, как это отражено в линии букмекерских контор. Команда Джохор Дарул Такзим II (23) умеет играть против более сильных команд, при этом, клубу тоже необходимы очки, поэтому гости будут стараться атаковать и использовать свои моменты. Да и статистика противостояний между этими командами говорит о том, что команда Куала-Лумпур (23) никогда не обыгрывала футболистов команды Джохор Дарул Такзим II (23) крупно, поэтому вряд ли это произойдет в сегодняшнем матче. Поэтому мы думаем, что команда Джохор Дарул Такзим II (23) сможет удержать фору, заявленную букмекерами. Общий тотал матча мы считаем на меньше. Оба клуба в нынешнем сезоне не часто радуют своих болельщиков забитыми мячами. Учитывая, что в этом матче очки необходимо и одной, и другой команде, то здесь мы склонны считать низовой матч, так как оба клуба, в первую очередь, будут думать о защите собственных ворот. А вот нарушений и предупреждений в игре должно быть много. Сам фактор сложного противостояния говорит о том, что матч будет преимущественно проходить в центре поля, где футболисты обеих команд, будут срывать атаки друг друга, используя тактику мелкого фола. В связи с этим, арбитр будет много свистеть и раздавать карточки. Общий тотал угловых в этом матче, скорее всего, будет низовым, так как игра через центр поля не предполагает большое количество стандартов.

Победу в матче одержит Куала-Лумпур (23) — 3.045, ничья по результатам противостояния — 3.2, победу в матче одержит Джохор Дарул Такзим II (23) — 2.22.



Куала-Лумпур (23) — Джохор Дарул Такзим II (23). Прогноз и ставки на матч. Малайзия 18 сентября

Интересно, что букмекеры тоже учитывают фактор концовки чемпионата, выставляя коэффициенты на матчи команд. Так, на матчи клубов, которые уже не решают в чемпионате никаких задач, коэффициенты на победу будут примерно одинаковыми, зато клубы, которые продолжают вести борьбу, низко котируются букмекерами. Это и предлагают использовать эксперты нашего ресурса. К примеру, мы обратили внимание на матч, в котором встретятся команда Куала-Лумпур (23) и команда Джохор Дарул Такзим II (23). Оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, однако, хозяева поля, по информации менеджера, будут выступать сильнейшим составом с минимальным количество кадровых перестановок, тогда как их соперники приедут на матч в ослабленном составе – менеджер решил поберечь силы своих лидеров. Мы полагаем, что команда Куала-Лумпур (23) в этом матче без проблем должна разбираться со своими соперниками, и предлагаем делать ставки на победу хозяев поля. Учитывая, что хозяева поля в родных стенах играют в агрессивной манере, много атакуют, то общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше, тем более, что гости будут выступать резервом, что существенно увеличивает шансы нашего прогноза. Угловые команда Куала-Лумпур (23) тоже подает в большом количестве, поэтому индивидуальный тотал угловых и фора по угловым хозяев поля – отличные ставки в этом матче. Относительно нарушений и желтых карточек, то команды вряд ли будут много фолить, ведь никто не захочет получать травмы в концовке сезона, да и результат матча для команды Куала-Лумпур (23) и команды Джохор Дарул Такзим II (23) не будет являться принципиальным. Поэтому эти параметры мы рекомендуем играть на меньше.

«Куала-Лумпур (23)»

Еще перед стартом сезона было понятно, что футбольному клубу Куала-Лумпур (23) предстоит борьба за выживание, так как в межсезонье дебютант данного дивизиона не провел никаких существенных усилений команды. Старт чемпионата еще получился неплохим, но уже через месяц игра хозяева существенно ухудшилась, так что практически в каждом втором матче было поражение. Футбольный клуб Куала-Лумпур (23) начал постепенно опускаться в турнирной таблице, а на данный момент он уже находится на предпоследней строчке. Покинуть зону вылета очень просто, так как команда уступает лишь из-за худшей разницы по мячам, но с набором очков у хозяев сейчас проблемы, так как они не могут выиграть уже на протяжении восьми туров. И если вначале была серия из трех ничьих, то после нее последовало пять поражений подряд. В этой серии футбольный клуб Куала-Лумпур (23) забил лишь один гол, пропустив целых четырнадцать. У хозяев на этот поединок точно не выйдут два центральных защитника, но может пропустить игру еще и правый полузащитник.



«Джохор Дарул Такзим II (23)»

Начав сезон с двух побед, футбольный клуб Джохор Дарул Такзим II (23) ушел в крутое пике, из которого команду не сумели вывести даже две тренерские отставки. Гости продолжают терять очки, ведь больше они не смогли одержать ни одной победы. Сейчас команда уже находится на последнем месте в турнирной таблице, а чтобы покинуть зону вылета необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Нельзя сказать, что у гостей самая худшая оборона, но ведь футбольный клуб Джохор Дарул Такзим II (23) очень плохо играет в нападении, что и не позволяет выигрывать. А на выезде команда вообще действует крайне слабо, набрав лишь пять очков, что в три раза меньше, чем в родных стенах. После двух ничьих футбольный клуб Джохор Дарул Такзим II (23) проиграл уже четыре матча подряд, так что не станет сюрпризом еще одна отставка главного тренера. В лазарете гостей находятся основной голкипер, двое нападающих и три полузащитника, а под вопросом еще выход на поле левого защитника.

Статистика и личные встречи

Выбирая матч, в котором встретится команда Куала-Лумпур (23) и команда Джохор Дарул Такзим II (23), для прогнозирования, эксперты нашего портала действовали не спонтанно. Это был продуманный шаг, так как сейчас оба футбольных клуба ведут в турнирной таблице борьбу за высокие места, а матчи между этими командами – принципиальные противостояния, в которых оба клуба стараются действовать на пределе возможностей. Статистика, к которой обратились наши эксперты для составления интересных прогнозов на матч между этими футбольными клубами, позволила нам найти интересные закономерности, которые мы и использовали при составлении прогнозов на этот матч. Вообще, рассматривая такие противостояния, как матч команды Куала-Лумпур (23) и команды Джохор Дарул Такзим II (23), необходимо обращать внимания не только на статистику в матчах между собой и в текущем сезоне, но и фактор судейства. Сегодня в футболе судьи играют далеко не последнюю роль. Довольно много скандалов возникает как раз на почве предвзятого судейства. А так как матч команды Куала-Лумпур (23) и команды Джохор Дарул Такзим II (23) – это противостояние лидеров чемпионата, то и судейский фактор здесь тоже будет иметь огромное значение. Вряд ли матч между такими командами пройдет в дружеской обстановке, так что велика вероятность грубой игры, провокаций и симуляций. Из этого следует, что арбитр будет частенько наказывать футболистов желтыми карточками, следовательно, вероятность того, что кто-то будет удален с поля – очень велика. А коэффициент на это в букмекерских конторах очень приличный. В общем, всем хорошего футбольного вечера, а ниже можно найти больше прогнозов на этот матч от наших экспертов.

«Куала-Лумпур (23)» — «Джохор Дарул Такзим II (23)»: кто фаворит грядущей встречи?

Куала-Лумпур (23) — Джохор Дарул Такзим II (23). Прогноз на футбол (18.09.24)

Менеджеры команды Куала-Лумпур (23) и команды Джохор Дарул Такзим II (23) накануне матча сделали много громких заявлений. Напомним, что команда Куала-Лумпур (23) и команда Джохор Дарул Такзим II (23) будут встречаться между собой в рамках чемпионата. Оба клуба сейчас ведут борьбу за возможность улучшить свои турнирные позиции и, в принципе, время для этого еще есть, так как в чемпионате еще достаточно матчей. К очному противостоянию клубы подходят без существенных потерь, да, раньше команды лишились некоторых футболистов, однако уже научились действовать без них. Преимущество родного поля – основной фактор, которые вынуждает букмекеров и экспертов нашего ресурса рассматривать хозяев поля фаворитами этого матча. В принципе, в текущем сезоне команда Джохор Дарул Такзим II (23) выступает ничуть не хуже, и вполне способна нанести неприятное поражение в родных стенах своим соперникам. Так что, в этом матче мы рекомендуем ждать начала игры, а потом, определившись с формой и готовность команд, делать ставки на победителя в этом матче. Общий тотал: здесь, скорее всего, лучше играть на больше. В составе команды Куала-Лумпур (23) и команды Джохор Дарул Такзим II (23) достаточно футболистов, обладающих отличной индивидуальной техникой, которая может в любой момент привести к забитому голу. Нарушений и желтых карточек в матче тоже ожидается много, так как, вне зависимости от того, какая команда первой откроет счет в матче, футболисты будут грубо действовать друг против друга, провоцировать и симулировать, а все это способствует большому количеству желтых карточек. Так как обе команды используют фланги, и подают много угловых по статистике, то и здесь мы рекомендуем делать ставки на тотал больше угловых в этой игре.

Куала-Лумпур (23) — Джохор Дарул Такзим II (23): хозяева докажут превосходство над соперником

Футбольные матчи издавна притягивали не только любителей наблюдать за этим великолепным действием, но и любителей легкой наживы. Сегодня букмекерские конторы открывают новые офисы и представительства буквально ежедневно. Они стараются заманить новых клиентов, предлагая разнообразный выбор ставок, среди которых ставки не только до, но и во время матча. Букмекеры становятся спонсорами отдельных футбольных клубов, чтобы иметь возможность предлагать только свои ставки на стадионе этого клуба. В общем, теперь спорт и букмекерские конторы стали неразлучными понятиями, которые идут рука об руку. Однако наши эксперты полагают, что хватит кормить букмекеров, хватит делать ставки ради развлечения, необходимо серьезно наказывать букмекеров за их просчеты. Именно поэтому мы делимся с бетторами своими прогнозами на футбол. В основном это прогнозы на статистику, реже прогнозы на исходы. Мы профессионально анализируем свои ставки, стараясь предложить бетторам только лучшие, вероятность проходимости которых очень велика. Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекеров в поисках отличных ставок, чтобы бетторы могли наслаждаться футболом и выигрывать деньги.

С данными наставниками футбольные клубы Куала-Лумпур (23) и Джохор Дарул Такзим II (23) перешли к более оборонительной манере игры, так что вряд ли зрители на трибунах станут свидетелями результативного матча. Эксперты предлагают поставить на тотал менее 2.5 голов.

Куала-Лумпур (23) – Джохор Дарул Такзим II (23): статистика и история личных встреч

Команда Куала-Лумпур (23) и команда Джохор Дарул Такзим II (23) относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Куала-Лумпур (23) и команды Джохор Дарул Такзим II (23) является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Куала-Лумпур (23) и команды Джохор Дарул Такзим II (23) выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.