«Элисандра Феррейра (Бра)» – «Андресса Ромеро (Бра)». 21.09.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 21-го сентября 2024 года состоится интересный поединок Элисандра Феррейра (Бра) — Андресса Ромеро (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 21-го сентября 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Элисандра Феррейра (Бра) — Андресса Ромеро (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элисандра Феррейра (Бра) — Андресса Ромеро (Бра):

победа Элисандра Феррейра (Бра) – 1.57, ничья – 50, победа Андресса Ромеро (Бра) – 2.491

Прогноз на матч Элисандра Феррейра (Бра) – Андресса Ромеро (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21-го сентября 2024 года :

По коэффициенту 1.57 ставить на то, что выиграет Элисандра Феррейра (Бра) не очень выгодно, а вот Андресса Ромеро (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.491.

История личных встреч

Элисандра Феррейра (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Элисандра Феррейра (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Элисандра Феррейра (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Элисандра Феррейра (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Элисандра Феррейра (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Элисандра Феррейра (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Элисандра Феррейра (Бра) может и не устоять на ногах.

Андресса Ромеро (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Андресса Ромеро (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Андресса Ромеро (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Андресса Ромеро (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Андресса Ромеро (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Элисандра Феррейра (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Элисандра Феррейра (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Элисандра Феррейра (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Элисандра Феррейра (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Элисандра Феррейра (Бра) валится с ног. К тому же, Элисандра Феррейра (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Элисандра Феррейра (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Андресса Ромеро (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Андресса Ромеро (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Андресса Ромеро (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Андресса Ромеро (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Андресса Ромеро (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Элисандра Феррейра (Бра) – Андресса Ромеро (Бра) 21.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Элисандра Феррейра (Бра) и Андресса Ромеро (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Элисандра Феррейра (Бра) и Андресса Ромеро (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Элисандра Феррейра (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Андресса Ромеро (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Элисандра Феррейра (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Андресса Ромеро (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Элисандра Феррейра (Бра).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Элисандра Феррейра (Бра) — Андресса Ромеро (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Андресса Ромеро (Бра).

Элисандра Феррейра (Бра)

Так как Элисандра Феррейра (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Элисандра Феррейра (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Элисандра Феррейра (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Элисандра Феррейра (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Андресса Ромеро (Бра)

Сейчас Андресса Ромеро (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Андресса Ромеро (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Андресса Ромеро (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Андресса Ромеро (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Андресса Ромеро (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Элисандра Феррейра (Бра) — Андресса Ромеро (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21-го сентября 2024 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Элисандра Феррейра (Бра) — Андресса Ромеро (Бра) собираются ставить на то, что сильнее будет Элисандра Феррейра (Бра), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Элисандра Феррейра (Бра) — Андресса Ромеро (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Элисандра Феррейра (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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