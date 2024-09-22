«Даниель Дюбуа (Вел)» – «Энтони Джошуа (Вел)». 22.09.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Даниель Дюбуа (Вел) проведет 22-го сентября 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Энтони Джошуа (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 01:00 по московскому времени Даниель Дюбуа (Вел) и Энтони Джошуа (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 22-го сентября 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Даниель Дюбуа (Вел) и Энтони Джошуа (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Даниель Дюбуа (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даниель Дюбуа (Вел) — Энтони Джошуа (Вел):

победа Даниель Дюбуа (Вел) – 4.35, ничья – 33, победа Энтони Джошуа (Вел) – 1.22

Прогноз на матч Даниель Дюбуа (Вел) – Энтони Джошуа (Вел) Бои, титульный бой, 22-го сентября 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Даниель Дюбуа (Вел) — Энтони Джошуа (Вел) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 4.35 и 1.22.

История личных встреч

На данный момент Даниель Дюбуа (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Даниель Дюбуа (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Даниель Дюбуа (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Даниель Дюбуа (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Энтони Джошуа (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Энтони Джошуа (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Энтони Джошуа (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Энтони Джошуа (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Энтони Джошуа (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Даниель Дюбуа (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Даниель Дюбуа (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Даниель Дюбуа (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Даниель Дюбуа (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Даниель Дюбуа (Вел) валится с ног. К тому же, Даниель Дюбуа (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Даниель Дюбуа (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Энтони Джошуа (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Энтони Джошуа (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Энтони Джошуа (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Энтони Джошуа (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Энтони Джошуа (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Даниель Дюбуа (Вел) – Энтони Джошуа (Вел) 22.09.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Даниель Дюбуа (Вел) и Энтони Джошуа (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Даниель Дюбуа (Вел) и Энтони Джошуа (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Даниель Дюбуа (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Энтони Джошуа (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Даниель Дюбуа (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Энтони Джошуа (Вел) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Даниель Дюбуа (Вел) и Энтони Джошуа (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Энтони Джошуа (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Даниель Дюбуа (Вел)

Даниель Дюбуа (Вел) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Даниель Дюбуа (Вел) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Даниель Дюбуа (Вел) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Даниель Дюбуа (Вел) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Даниель Дюбуа (Вел) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Энтони Джошуа (Вел)

Последний раз Энтони Джошуа (Вел) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Энтони Джошуа (Вел) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Энтони Джошуа (Вел) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Энтони Джошуа (Вел) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Энтони Джошуа (Вел)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Энтони Джошуа (Вел) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Даниель Дюбуа (Вел) — Энтони Джошуа (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 22-го сентября 2024 года

На титульный бой Даниель Дюбуа (Вел) — Энтони Джошуа (Вел) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Даниель Дюбуа (Вел) — Энтони Джошуа (Вел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Даниель Дюбуа (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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