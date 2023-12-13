«Кендли Сент-Луис (США)» – «Коллин Лаббертс (США)». 22.09.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 22 сентября должен состояться бой Кендли Сент-Луис (США) — Коллин Лаббертс (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:10 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Кендли Сент-Луис (США) и Коллин Лаббертс (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 04:10 по московскому времени Кендли Сент-Луис (США) и Коллин Лаббертс (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 22 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кендли Сент-Луис (США) и Коллин Лаббертс (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кендли Сент-Луис (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кендли Сент-Луис (США) — Коллин Лаббертс (США):

победа Кендли Сент-Луис (США) – 0, ничья – 0, победа Коллин Лаббертс (США) – 0

Прогноз на матч Кендли Сент-Луис (США) – Коллин Лаббертс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 сентября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Кендли Сент-Луис (США) не очень выгодно, а вот Коллин Лаббертс (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Кендли Сент-Луис (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Кендли Сент-Луис (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Кендли Сент-Луис (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Кендли Сент-Луис (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Кендли Сент-Луис (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Коллин Лаббертс (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Коллин Лаббертс (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Коллин Лаббертс (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Коллин Лаббертс (США) должен быть в хорошей физической форме. Коллин Лаббертс (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Кендли Сент-Луис (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кендли Сент-Луис (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кендли Сент-Луис (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кендли Сент-Луис (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кендли Сент-Луис (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Коллин Лаббертс (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Коллин Лаббертс (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Коллин Лаббертс (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Коллин Лаббертс (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Коллин Лаббертс (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Кендли Сент-Луис (США) – Коллин Лаббертс (США) 22.09.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кендли Сент-Луис (США) и Коллин Лаббертс (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кендли Сент-Луис (США) и Коллин Лаббертс (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кендли Сент-Луис (США) и Коллин Лаббертс (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Кендли Сент-Луис (США) будет намного сильнее, чем Коллин Лаббертс (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Кендли Сент-Луис (США) в данный момент сильнее, нежели Коллин Лаббертс (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кендли Сент-Луис (США)

Несмотря на то, что Кендли Сент-Луис (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Кендли Сент-Луис (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Кендли Сент-Луис (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Кендли Сент-Луис (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Коллин Лаббертс (США)

Никаких высот Коллин Лаббертс (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Коллин Лаббертс (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Коллин Лаббертс (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Коллин Лаббертс (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Кендли Сент-Луис (США) — Коллин Лаббертс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 сентября

Вряд ли Кендли Сент-Луис (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Коллин Лаббертс (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Кендли Сент-Луис (США) легко справится с таким соперником, как Коллин Лаббертс (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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http://rockaluga.ru/cat0-1138470-prognoz-na-match-seynt-mochtas-blyubell-yunayted-ot-eksperta-20-09-24/