«Рюсэй Мацумото (Япо)» – «Кацуки Мори (Япо)». 25.09.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Рюсэй Мацумото (Япо) проведет 25-го сентября 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кацуки Мори (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 14:56 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 25-го сентября 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Рюсэй Мацумото (Япо) — Кацуки Мори (Япо). По Москве начало данного поединка будет в 14:56, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рюсэй Мацумото (Япо) — Кацуки Мори (Япо):

победа Рюсэй Мацумото (Япо) – 1.34, ничья – 21, победа Кацуки Мори (Япо) – 3.555

Прогноз на матч Рюсэй Мацумото (Япо) – Кацуки Мори (Япо) Бои, титульный бой, 25-го сентября 2024 года :

Ставки по коэффициенту 1.34 окажутся выигрышными, если Рюсэй Мацумото (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Кацуки Мори (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.555.

История личных встреч

На профессиональном ринге Рюсэй Мацумото (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Рюсэй Мацумото (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Рюсэй Мацумото (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Рюсэй Мацумото (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Рюсэй Мацумото (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Кацуки Мори (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Кацуки Мори (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Кацуки Мори (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Кацуки Мори (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Кацуки Мори (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Рюсэй Мацумото (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Рюсэй Мацумото (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Рюсэй Мацумото (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Рюсэй Мацумото (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Рюсэй Мацумото (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Рюсэй Мацумото (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Кацуки Мори (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Кацуки Мори (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Кацуки Мори (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Кацуки Мори (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Кацуки Мори (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рюсэй Мацумото (Япо) – Кацуки Мори (Япо) 25.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Рюсэй Мацумото (Япо) и Кацуки Мори (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Рюсэй Мацумото (Япо) и Кацуки Мори (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Рюсэй Мацумото (Япо) и Кацуки Мори (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Рюсэй Мацумото (Япо) и Кацуки Мори (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Рюсэй Мацумото (Япо) — Кацуки Мори (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Рюсэй Мацумото (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Рюсэй Мацумото (Япо) и Кацуки Мори (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Кацуки Мори (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Рюсэй Мацумото (Япо)

Рюсэй Мацумото (Япо) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Рюсэй Мацумото (Япо) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Рюсэй Мацумото (Япо) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Рюсэй Мацумото (Япо) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Рюсэй Мацумото (Япо) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Кацуки Мори (Япо)

В данный момент Кацуки Мори (Япо) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Кацуки Мори (Япо) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Кацуки Мори (Япо) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Кацуки Мори (Япо) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Рюсэй Мацумото (Япо) — Кацуки Мори (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 25-го сентября 2024 года

Вряд ли Рюсэй Мацумото (Япо) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Кацуки Мори (Япо), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Рюсэй Мацумото (Япо) и Кацуки Мори (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Рюсэй Мацумото (Япо) выиграет бой.

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