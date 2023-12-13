Бенито/Монтес Хагани — Аранзабал/Норин: будет сделан акцент на атакующий теннис

Бенито/Монтес Хагани — Аранзабал/Норин (24 сентября), ставки и коэффициенты

24 сентября в 14:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бенито/Монтес Хагани , а противостоять в этом поединке будет Аранзабал/Норин.



Бенито/Монтес Хагани считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Аранзабал/Норин 24 сентября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:35 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Бенито/Монтес Хагани — Аранзабал/Норин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24 сентября откроет его противостояние Бенито/Монтес Хагани — Аранзабал/Норин. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:35 по МСК, то есть до начала игры. Бенито/Монтес Хагани и Аранзабал/Норин отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Аранзабал/Норин может гордиться семью победами, а вот Бенито/Монтес Хагани имеет только пять выигранных встреч.

Бенито/Монтес Хагани

Болельщики ожидали, что на этом турнире Бенито/Монтес Хагани продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Бенито/Монтес Хагани в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Бенито/Монтес Хагани сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Бенито/Монтес Хагани немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Аранзабал/Норин

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Аранзабал/Норинв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Аранзабал/Норин играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Аранзабал/Норин держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Аранзабал/Норин демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Аранзабал/Норин находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бенито/Монтес Хагани и Аранзабал/Норин впервые будут встречаться между собой. Если Бенито/Монтес Хагани уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Аранзабал/Норин пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бенито/Монтес Хагани демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бенито/Монтес Хагани – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Бенито/Монтес Хагани — Аранзабал/Норин 24 сентября

Бенито/Монтес Хагани

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бенито/Монтес Хагани выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бенито/Монтес Хагани всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бенито/Монтес Хагани уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бенито/Монтес Хагани занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бенито/Монтес Хагани больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бенито/Монтес Хагани имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Аранзабал/Норин

Выступать в зале Аранзабал/Норин не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Аранзабал/Норин старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Аранзабал/Норин принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Аранзабал/Норин демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Аранзабал/Норин даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Аранзабал/Норин хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бенито/Монтес Хагани — Аранзабал/Норин Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бенито/Монтес Хагани и Аранзабал/Норин. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бенито/Монтес Хагани — Аранзабал/Норин: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бенито/Монтес Хагани имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бенито/Монтес Хагани и Аранзабал/Норин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Аранзабал/Норин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бенито/Монтес Хагани превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Аранзабал/Норин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бенито/Монтес Хагани гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бенито/Монтес Хагани — Аранзабал/Норин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бенито/Монтес Хагани и Аранзабал/Норин.



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