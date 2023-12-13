Хоакин Агилар Кардозо — Никос Леманн. Прогноз, ставки на матч. ITF (24.09.24)

24-го сентября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хоакин Агилар Кардозо , а противостоять в этом поединке будет Никос Леманн.



Теннисное противостояние Хоакин Агилар Кардозо — Никос Леманн пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 24-го сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Хоакин Агилар Кардозо является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хоакин Агилар Кардозо — Никос Леманн:

До 24-го сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Хоакин Агилар Кардозо — Никос Леманн вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Хоакин Агилар Кардозо и Никос Леманн не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Хоакин Агилар Кардозо

Хоакин Агилар Кардозо отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Хоакин Агилар Кардозо проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Хоакин Агилар Кардозо проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Хоакин Агилар Кардозо играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Хоакин Агилар Кардозо больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Никос Леманн

Нынешняя форма, которую демонстрирует Никос Леманн еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Никос Леманн постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Никос Леманн пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Никос Леманн не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Никос Леманн не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Хоакин Агилар Кардозо» — «Никос Леманн»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Хоакин Агилар Кардозо и Никос Леманн. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Хоакин Агилар Кардозо — Никос Леманн. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.09.24)

Хоакин Агилар Кардозо

На данном турнире Хоакин Агилар Кардозо выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Хоакин Агилар Кардозо выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Хоакин Агилар Кардозо допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Хоакин Агилар Кардозо особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Хоакин Агилар Кардозо, это умение играть на травяных кортах.

Никос Леманн

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Никос Леманн хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Никос Леманн никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Никос Леманн сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Никос Леманн всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Хоакин Агилар Кардозо — Никос Леманн Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Хоакин Агилар Кардозо и Никос Леманн. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Хоакин Агилар Кардозо и Никос Леманн встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Хоакин Агилар Кардозо и Никос Леманн довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Хоакин Агилар Кардозо и Никос Леманн подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Хоакин Агилар Кардозо — Никос Леманн: кто пройдет в следующий раунд?

Хоакин Агилар Кардозо и Никос Леманн которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хоакин Агилар Кардозо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Никос Леманн хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хоакин Агилар Кардозо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Никос Леманн умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хоакин Агилар Кардозо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Никос Леманн вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хоакин Агилар Кардозо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хоакин Агилар Кардозо — Никос Леманн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Хоакин Агилар Кардозо и Никос Леманн букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Хоакин Агилар Кардозо и Никос Леманн проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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