Пабло Карреньо-Буста — Ботик Ван Де Зандшульп. Прогноз, ставки на матч. ATP (02.10.24)

02-го октября в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Пабло Карреньо-Буста , а противостоять в этом поединке будет Ботик Ван Де Зандшульп.



Пабло Карреньо-Буста сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 02-го октября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Ботик Ван Де Зандшульп. По Москве данный поединок начнется в 06:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Ботик Ван Де Зандшульп, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пабло Карреньо-Буста — Ботик Ван Де Зандшульп:

Пабло Карреньо-Буста имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 02-го октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ботик Ван Де Зандшульп. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 06:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Пабло Карреньо-Буста имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Пабло Карреньо-Буста

Болельщики ожидали, что на этом турнире Пабло Карреньо-Буста продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Пабло Карреньо-Буста в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Пабло Карреньо-Буста сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Пабло Карреньо-Буста немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Ботик Ван Де Зандшульп

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ботик Ван Де Зандшульп на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ботик Ван Де Зандшульп демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ботик Ван Де Зандшульп имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ботик Ван Де Зандшульп намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ботик Ван Де Зандшульп не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ботик Ван Де Зандшульп будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ботик Ван Де Зандшульп и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ботик Ван Де Зандшульп умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Пабло Карреньо-Буста — Ботик Ван Де Зандшульп. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Пабло Карреньо-Буста и Ботик Ван Де Зандшульп впервые будут встречаться между собой. Если Пабло Карреньо-Буста уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ботик Ван Де Зандшульп пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Пабло Карреньо-Буста демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Пабло Карреньо-Буста – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Пабло Карреньо-Буста — Ботик Ван Де Зандшульп. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.10.24)

Пабло Карреньо-Буста

Пабло Карреньо-Буста не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Пабло Карреньо-Буста любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Пабло Карреньо-Буста умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Пабло Карреньо-Буста не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Пабло Карреньо-Буста умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Ботик Ван Де Зандшульп

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Ботик Ван Де Зандшульп хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Ботик Ван Де Зандшульп никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Ботик Ван Де Зандшульп сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Ботик Ван Де Зандшульп всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Пабло Карреньо-Буста — Ботик Ван Де Зандшульп Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Пабло Карреньо-Буста и Ботик Ван Де Зандшульп. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Пабло Карреньо-Буста и Ботик Ван Де Зандшульп встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Пабло Карреньо-Буста и Ботик Ван Де Зандшульп довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Пабло Карреньо-Буста и Ботик Ван Де Зандшульп подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Пабло Карреньо-Буста — Ботик Ван Де Зандшульп: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Пабло Карреньо-Буста и Ботик Ван Де Зандшульп, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Пабло Карреньо-Буста и Ботик Ван Де Зандшульп уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пабло Карреньо-Буста — Ботик Ван Де Зандшульп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Пабло Карреньо-Буста и Ботик Ван Де Зандшульп, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-891192-plipychchzhen-ninomiyahibino-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-wta-02-10-24/