МК Эль Бразил Санта Ана — Исидро Метапан. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Сальвадора (02.10.24)

02 октября в 04:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Сальвадора, в котором на своей площадке местный клуб МК Эль Бразил Санта Ана примет соперника по национальному первенству Исидро Метапан.



Болельщики баскетбольного клуба МК Эль Бразил Санта Ана очень любят матчи против БК Исидро Метапан, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 02 октября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 04:15 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба МК Эль Бразил Санта Ана одержали три легкие победы.



МК Эль Бразил Санта Ана — Исидро Метапан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:15 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов МК Эль Бразил Санта Ана и Исидро Метапан. Организаторы турнира собираются провести данную игру 02 октября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Исидро Метапан. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК МК Эль Бразил Санта Ана, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

МК Эль Бразил Санта Ана

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб МК Эль Бразил Санта Ана не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу МК Эль Бразил Санта Ана придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб МК Эль Бразил Санта Ана ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Исидро Метапан

В составе баскетбольного клуба Исидро Метапан нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Исидро Метапан не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Исидро Метапан уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Чемпионат Сальвадора, МК Эль Бразил Санта Ана — Исидро Метапан

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч МК Эль Бразил Санта Ана — Исидро Метапан, несмотря на то, что он должен пройти только 02 октября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:15 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб МК Эль Бразил Санта Ана одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч МК Эль Бразил Санта Ана — Исидро Метапан 02 октября

МК Эль Бразил Санта Ана

В последние годы МК Эль Бразил Санта Ана является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба МК Эль Бразил Санта Ана еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Исидро Метапан

В прошлом матче баскетбольный клуб Исидро Метапан потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Исидро Метапан и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Исидро Метапан находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч МК Эль Бразил Санта Ана — Исидро Метапан Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 02 октября, и в его рамках состоится поединок МК Эль Бразил Санта Ана — Исидро Метапан. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:15 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

МК Эль Бразил Санта Ана — Исидро Метапан: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба МК Эль Бразил Санта Ана подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба МК Эль Бразил Санта Ана и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба МК Эль Бразил Санта Ана еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб МК Эль Бразил Санта Ана сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Исидро Метапан входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Исидро Метапан не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ МК Эль Бразил Санта Ана — Исидро Метапан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб МК Эль Бразил Санта Ана просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба МК Эль Бразил Санта Ана совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб МК Эль Бразил Санта Ана выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Исидро Метапан испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Исидро Метапан хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat4-891319-kris-rodesh-ammar-elamin-prognoz-specialista-02-10-24/