Геко ПСА Сант Антимо — Текно Свитч Руво-ди-Пулья. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.10.24)

Прогноз и ставка на матч Геко ПСА Сант Антимо — Текно Свитч Руво-ди-Пулья 02-го октября 2024 года

02-го октября 2024 года в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб Геко ПСА Сант Антимо примет соперника по национальному первенству Текно Свитч Руво-ди-Пулья.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Геко ПСА Сант Антимо наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 02-го октября 2024 года предстоит поединок против БК Текно Свитч Руво-ди-Пулья. По московскому времени начало игры будет в 21:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Геко ПСА Сант Антимо — Текно Свитч Руво-ди-Пулья. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Геко ПСА Сант Антимо проводит на своей площадке, и 02-го октября 2024 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Текно Свитч Руво-ди-Пулья. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 21:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Геко ПСА Сант Антимо, а один раз сильнее были игроки БК Текно Свитч Руво-ди-Пулья.

Геко ПСА Сант Антимо

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Геко ПСА Сант Антимо уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Геко ПСА Сант Антимо подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Геко ПСА Сант Антимо старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Текно Свитч Руво-ди-Пулья

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Текно Свитч Руво-ди-Пулья на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Геко ПСА Сант Антимо — Текно Свитч Руво-ди-Пулья. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 02-го октября 2024 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Геко ПСА Сант Антимо — Текно Свитч Руво-ди-Пулья. А так как начало встречи в 21:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Геко ПСА Сант Антимо практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Геко ПСА Сант Антимо — Текно Свитч Руво-ди-Пулья. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.10.24)

Геко ПСА Сант Антимо

Сейчас баскетбольный клуб Геко ПСА Сант Антимо демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Геко ПСА Сант Антимо играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Геко ПСА Сант Антимо вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Текно Свитч Руво-ди-Пулья

В прошлом месяце баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Геко ПСА Сант Антимо — Текно Свитч Руво-ди-Пулья Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Геко ПСА Сант Антимо — Текно Свитч Руво-ди-Пулья пройдет 02-го октября 2024 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 21:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Геко ПСА Сант Антимо — Текно Свитч Руво-ди-Пулья: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Геко ПСА Сант Антимо проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Геко ПСА Сант Антимо позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Геко ПСА Сант Антимо играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Геко ПСА Сант Антимо сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Текно Свитч Руво-ди-Пулья также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Геко ПСА Сант Антимо — Текно Свитч Руво-ди-Пулья. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Геко ПСА Сант Антимо был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Геко ПСА Сант Антимо вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Геко ПСА Сант Антимо практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Текно Свитч Руво-ди-Пулья получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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