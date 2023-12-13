Унан Леон — Леонес Алькалдиа де Манагуа. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Никарагуа (03.10.24)

03-го октября в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Никарагуа, в котором на своей площадке местный клуб Унан Леон примет соперника по национальному первенству Леонес Алькалдиа де Манагуа.



Главный тренер баскетбольного клуба Унан Леон каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 03-го октября хозяевам предстоит у себя дома принимать Леонес Алькалдиа де Манагуа. Игра, которая начнется в 03:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Унан Леон — Леонес Алькалдиа де Манагуа:

Поклонники баскетбольного клуба Унан Леон намерены 03-го октября поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Леонес Алькалдиа де Манагуа. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 03:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Унан Леон

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Унан Леон не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Унан Леон придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Унан Леон ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Леонес Алькалдиа де Манагуа

Президент баскетбольного клуба Леонес Алькалдиа де Манагуа ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Леонес Алькалдиа де Манагуа сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Леонес Алькалдиа де Манагуа в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Чемпионат Никарагуа, Унан Леон — Леонес Алькалдиа де Манагуа

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Унан Леон — Леонес Алькалдиа де Манагуа, запланированного на 03-го октября. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Унан Леон и Леонес Алькалдиа де Манагуа предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Унан Леон.



Прогноз и ставка на матч Унан Леон — Леонес Алькалдиа де Манагуа 03-го октября

Унан Леон

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Унан Леон начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Леонес Алькалдиа де Манагуа

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Леонес Алькалдиа де Манагуа становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Леонес Алькалдиа де Манагуа уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Леонес Алькалдиа де Манагуа сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Унан Леон — Леонес Алькалдиа де Манагуа Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Унан Леон после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 03-го октября сыграет матч против БК Леонес Алькалдиа де Манагуа. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Унан Леон также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Унан Леон — Леонес Алькалдиа де Манагуа: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Унан Леон проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Унан Леон позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Унан Леон играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Унан Леон сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Леонес Алькалдиа де Манагуа был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Леонес Алькалдиа де Манагуа выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Леонес Алькалдиа де Манагуа немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Унан Леон — Леонес Алькалдиа де Манагуа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Унан Леон был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Унан Леон вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Унан Леон практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Леонес Алькалдиа де Манагуа испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Леонес Алькалдиа де Манагуа хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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