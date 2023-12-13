Ингильдсен/Холмгрен — Стивенсон/Уиллис. Прогноз, ставки на матч(03.10.24)

Ингильдсен/Холмгрен — Стивенсон/Уиллис (03 октября), ставки и коэффициенты

03 октября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Ингильдсен/Холмгрен , а противостоять в этом поединке будет Стивенсон/Уиллис.



Так как теннисный поединок Ингильдсен/Холмгрен — Стивенсон/Уиллис пройдет уже 03 октября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 13:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Ингильдсен/Холмгрен на тот момент намного сильнее, нежели Стивенсон/Уиллис.



Ингильдсен/Холмгрен — Стивенсон/Уиллис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 03 октября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ингильдсен/Холмгрен — Стивенсон/Уиллис. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:00 по Москве, пока не начался поединок. Ингильдсен/Холмгрен и Стивенсон/Уиллис еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ингильдсен/Холмгрен

Этот турнир Ингильдсен/Холмгрен проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ингильдсен/Холмгрен может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ингильдсен/Холмгрен однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ингильдсен/Холмгрен имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ингильдсен/Холмгрен левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ингильдсен/Холмгрен хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Стивенсон/Уиллис

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Стивенсон/Уиллисв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Стивенсон/Уиллис играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Стивенсон/Уиллис держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Стивенсон/Уиллис демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Стивенсон/Уиллис находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Ингильдсен/Холмгрен — Стивенсон/Уиллис. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ингильдсен/Холмгрен и Стивенсон/Уиллис впервые будут встречаться между собой. Если Ингильдсен/Холмгрен уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Стивенсон/Уиллис пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ингильдсен/Холмгрен демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ингильдсен/Холмгрен – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ингильдсен/Холмгрен — Стивенсон/Уиллис. Прогноз, ставки на матч(03.10.24)

Ингильдсен/Холмгрен

На данном турнире Ингильдсен/Холмгрен выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Ингильдсен/Холмгрен выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Ингильдсен/Холмгрен допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Ингильдсен/Холмгрен особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Ингильдсен/Холмгрен, это умение играть на травяных кортах.

Стивенсон/Уиллис

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Стивенсон/Уиллис все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Стивенсон/Уиллис сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Стивенсон/Уиллис все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Стивенсон/Уиллис предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Ингильдсен/Холмгрен — Стивенсон/Уиллис Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ингильдсен/Холмгрен и Стивенсон/Уиллис. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ингильдсен/Холмгрен — Стивенсон/Уиллис: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Ингильдсен/Холмгрен и Стивенсон/Уиллис которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ингильдсен/Холмгрен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Стивенсон/Уиллис хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ингильдсен/Холмгрен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Стивенсон/Уиллис умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ингильдсен/Холмгрен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Стивенсон/Уиллис вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ингильдсен/Холмгрен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ингильдсен/Холмгрен — Стивенсон/Уиллис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ингильдсен/Холмгрен и Стивенсон/Уиллис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ингильдсен/Холмгрен и для Стивенсон/Уиллис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-892199-stavki-na-match-iliyan-radulov-nikolas-david-ionel-prognoz-na-tennis-ot-03-10-24/