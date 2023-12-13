Сватикова/Хрдинкова — Мортенсен/Свендсен. Прогноз, ставки на матч(03.10.24)

Сватикова/Хрдинкова — Мортенсен/Свендсен (03-го октября), ставки и коэффициенты

03-го октября в 15:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сватикова/Хрдинкова , а противостоять в этом поединке будет Мортенсен/Свендсен.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Сватикова/Хрдинкова — Мортенсен/Свендсен можно будет вплоть до 15:05 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 03-го октября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Сватикова/Хрдинкова и Мортенсен/Свендсен еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Сватикова/Хрдинкова — Мортенсен/Свендсен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 03-го октября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Сватикова/Хрдинкова — Мортенсен/Свендсен. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 15:05 по Москве, пока не начался поединок. Сватикова/Хрдинкова и Мортенсен/Свендсен еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Сватикова/Хрдинкова

В этом сезоне Сватикова/Хрдинкова показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Сватикова/Хрдинкова сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Сватикова/Хрдинкова еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Сватикова/Хрдинкова обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Сватикова/Хрдинкова играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Сватикова/Хрдинкова любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Мортенсен/Свендсен

На этом турнире Мортенсен/Свендсен играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мортенсен/Свендсен все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мортенсен/Свендсен не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мортенсен/Свендсен уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мортенсен/Свендсен на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мортенсен/Свендсен пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Сватикова/Хрдинкова» — «Мортенсен/Свендсен»: прогноз автора

Длительное время Сватикова/Хрдинкова и Мортенсен/Свендсен не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Сватикова/Хрдинкова и Мортенсен/Свендсен. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Сватикова/Хрдинкова — Мортенсен/Свендсен. Прогноз, ставки на матч(03.10.24)

Сватикова/Хрдинкова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Сватикова/Хрдинкова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Сватикова/Хрдинкова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Сватикова/Хрдинкова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Сватикова/Хрдинкова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Сватикова/Хрдинкова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Сватикова/Хрдинкова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мортенсен/Свендсен

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Мортенсен/Свендсен хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Мортенсен/Свендсен никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Мортенсен/Свендсен сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Мортенсен/Свендсен всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Сватикова/Хрдинкова — Мортенсен/Свендсен Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Сватикова/Хрдинкова и Мортенсен/Свендсен. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Сватикова/Хрдинкова — Мортенсен/Свендсен: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сватикова/Хрдинкова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сватикова/Хрдинкова и Мортенсен/Свендсен отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мортенсен/Свендсен в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сватикова/Хрдинкова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мортенсен/Свендсен сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сватикова/Хрдинкова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сватикова/Хрдинкова — Мортенсен/Свендсен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сватикова/Хрдинкова и Мортенсен/Свендсен букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сватикова/Хрдинкова и Мортенсен/Свендсен проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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