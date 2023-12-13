Аудентес СГ-Ноортекоондис — Рейнар Халлику Корвпалликоол. Прогноз, ставки на матч(03.10.24)

Аудентес СГ-Ноортекоондис — Рейнар Халлику Корвпалликоол (03-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

03-го октября 2024 года в 18:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Эстонии, в котором на своей площадке местный клуб Аудентес СГ-Ноортекоондис примет соперника по национальному первенству Рейнар Халлику Корвпалликоол.



03-го октября 2024 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Аудентес СГ-Ноортекоондис – Рейнар Халлику Корвпалликоол, который начнется в 18:45 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Аудентес СГ-Ноортекоондис были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Аудентес СГ-Ноортекоондис — Рейнар Халлику Корвпалликоол. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Аудентес СГ-Ноортекоондис возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Рейнар Халлику Корвпалликоол. Данный поединок будет сыгран 03-го октября 2024 года, а по московскому времени его начало состоится в 18:45. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Рейнар Халлику Корвпалликоол лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Аудентес СГ-Ноортекоондис

В этом сезоне баскетбольный клуб Аудентес СГ-Ноортекоондис стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Аудентес СГ-Ноортекоондис выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Аудентес СГ-Ноортекоондис идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Аудентес СГ-Ноортекоондис вообще лидирует в чемпионате.



Рейнар Халлику Корвпалликоол

Президент баскетбольного клуба Рейнар Халлику Корвпалликоол ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Рейнар Халлику Корвпалликоол сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Рейнар Халлику Корвпалликоол в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 03-го октября 2024 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Аудентес СГ-Ноортекоондис — Рейнар Халлику Корвпалликоол. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 18:45 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Аудентес СГ-Ноортекоондис дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Рейнар Халлику Корвпалликоол удалось одержать победу у себя дома.



Аудентес СГ-Ноортекоондис — Рейнар Халлику Корвпалликоол. Прогноз, ставки на матч(03.10.24)

Аудентес СГ-Ноортекоондис

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Аудентес СГ-Ноортекоондис начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Рейнар Халлику Корвпалликоол

В прошлом месяце баскетбольный клуб Рейнар Халлику Корвпалликоол играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Рейнар Халлику Корвпалликоол надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Аудентес СГ-Ноортекоондис — Рейнар Халлику Корвпалликоол Прогнозы от БК «БалтБет»

На 03-го октября 2024 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Аудентес СГ-Ноортекоондис — Рейнар Халлику Корвпалликоол, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 18:45 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Аудентес СГ-Ноортекоондис — Рейнар Халлику Корвпалликоол: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Аудентес СГ-Ноортекоондис очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Аудентес СГ-Ноортекоондис очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Рейнар Халлику Корвпалликоол все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Рейнар Халлику Корвпалликоол также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Рейнар Халлику Корвпалликоол продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аудентес СГ-Ноортекоондис — Рейнар Халлику Корвпалликоол. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Аудентес СГ-Ноортекоондис просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Аудентес СГ-Ноортекоондис совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Аудентес СГ-Ноортекоондис выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Рейнар Халлику Корвпалликоол сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Рейнар Халлику Корвпалликоол идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat2-892082-aleksander-klincharov-enco-agiard-prognoz-professionala-na-match-03-10-24/