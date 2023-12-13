«Зелимхан Амиров (Рос)» – «Михаил Дорошенко (Рос)». 04.10.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Зелимхан Амиров (Рос) — Михаил Дорошенко (Рос) на 04.10.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Зелимхан Амиров (Рос) и Михаил Дорошенко (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Зелимхан Амиров (Рос) — Михаил Дорошенко (Рос) пройдет 04.10.2024, и можно не сомневаться, что в 18:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Зелимхан Амиров (Рос) имеет две победы нокаутом, а Михаил Дорошенко (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зелимхан Амиров (Рос) — Михаил Дорошенко (Рос):

победа Зелимхан Амиров (Рос) – 0, ничья – 0, победа Михаил Дорошенко (Рос) – 0

Прогноз на матч Зелимхан Амиров (Рос) – Михаил Дорошенко (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04.10.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Зелимхан Амиров (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Михаил Дорошенко (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Зелимхан Амиров (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Зелимхан Амиров (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Зелимхан Амиров (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Зелимхан Амиров (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Зелимхан Амиров (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Зелимхан Амиров (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Михаил Дорошенко (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Михаил Дорошенко (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Михаил Дорошенко (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Михаил Дорошенко (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Михаил Дорошенко (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Зелимхан Амиров (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Зелимхан Амиров (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Зелимхан Амиров (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Зелимхан Амиров (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Зелимхан Амиров (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Михаил Дорошенко (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Михаил Дорошенко (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Михаил Дорошенко (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Михаил Дорошенко (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Михаил Дорошенко (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Зелимхан Амиров (Рос) – Михаил Дорошенко (Рос) 04.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Зелимхан Амиров (Рос) и Михаил Дорошенко (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Зелимхан Амиров (Рос) и Михаил Дорошенко (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Зелимхан Амиров (Рос) и Михаил Дорошенко (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Зелимхан Амиров (Рос) и Михаил Дорошенко (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Зелимхан Амиров (Рос) — Михаил Дорошенко (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Михаил Дорошенко (Рос) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Зелимхан Амиров (Рос) и Михаил Дорошенко (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Михаил Дорошенко (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Зелимхан Амиров (Рос)

Зелимхан Амиров (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Зелимхан Амиров (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Зелимхан Амиров (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Зелимхан Амиров (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Зелимхан Амиров (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Михаил Дорошенко (Рос)

На данный момент Михаил Дорошенко (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Михаил Дорошенко (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Михаил Дорошенко (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Михаил Дорошенко (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Михаил Дорошенко (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Зелимхан Амиров (Рос) — Михаил Дорошенко (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04.10.2024

Никто не сомневается, что Зелимхан Амиров (Рос) намного сильнее, чем Михаил Дорошенко (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Зелимхан Амиров (Рос) легко справится с таким соперником, как Михаил Дорошенко (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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