«Синсамут Клинми (Таи)» – «Ассуик Юсеф (Дан)». 05.10.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 05-го октября должен состояться бой Синсамут Клинми (Таи) — Ассуик Юсеф (Дан), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Синсамут Клинми (Таи) и Ассуик Юсеф (Дан) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Синсамут Клинми (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 05-го октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Ассуик Юсеф (Дан), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Синсамут Клинми (Таи) — Ассуик Юсеф (Дан):

победа Синсамут Клинми (Таи) – 0, ничья – 0, победа Ассуик Юсеф (Дан) – 0

Прогноз на матч Синсамут Клинми (Таи) – Ассуик Юсеф (Дан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05-го октября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Синсамут Клинми (Таи) не очень выгодно, а вот Ассуик Юсеф (Дан) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Синсамут Клинми (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Синсамут Клинми (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Синсамут Клинми (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Синсамут Клинми (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Синсамут Клинми (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Синсамут Клинми (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Синсамут Клинми (Таи) может и не устоять на ногах.

Ассуик Юсеф (Дан) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ассуик Юсеф (Дан) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ассуик Юсеф (Дан), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ассуик Юсеф (Дан) должен быть в хорошей физической форме. Ассуик Юсеф (Дан) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Синсамут Клинми (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Синсамут Клинми (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Синсамут Клинми (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Синсамут Клинми (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Синсамут Клинми (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Синсамут Клинми (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Ассуик Юсеф (Дан) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Ассуик Юсеф (Дан) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Ассуик Юсеф (Дан) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Ассуик Юсеф (Дан) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Ассуик Юсеф (Дан) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Ассуик Юсеф (Дан) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Ассуик Юсеф (Дан) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Синсамут Клинми (Таи) – Ассуик Юсеф (Дан) 05.10.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Синсамут Клинми (Таи) и Ассуик Юсеф (Дан). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Синсамут Клинми (Таи) и Ассуик Юсеф (Дан) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Синсамут Клинми (Таи) и Ассуик Юсеф (Дан). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Синсамут Клинми (Таи) и Ассуик Юсеф (Дан) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Синсамут Клинми (Таи) и Ассуик Юсеф (Дан) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Синсамут Клинми (Таи) легко справится с таким соперником, как Ассуик Юсеф (Дан). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Синсамут Клинми (Таи) — Ассуик Юсеф (Дан) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Ассуик Юсеф (Дан) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Синсамут Клинми (Таи)

Свою самую выдающуюся победу Синсамут Клинми (Таи) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Синсамут Клинми (Таи) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Синсамут Клинми (Таи) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Синсамут Клинми (Таи) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Синсамут Клинми (Таи) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Ассуик Юсеф (Дан)

На сегодняшний день Ассуик Юсеф (Дан) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Ассуик Юсеф (Дан) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Ассуик Юсеф (Дан) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Ассуик Юсеф (Дан) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Синсамут Клинми (Таи) — Ассуик Юсеф (Дан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05-го октября

В настоящее время Синсамут Клинми (Таи) и Ассуик Юсеф (Дан) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Синсамут Клинми (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Синсамут Клинми (Таи) — Ассуик Юсеф (Дан) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ассуик Юсеф (Дан) выиграет нокаутом.

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