«Джером ЛеБаннер (Фра)» – «Кей-Джи (Япо)». 05.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джером ЛеБаннер (Фра) проведет 05-го октября 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кей-Джи (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 05-го октября 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джером ЛеБаннер (Фра) — Кей-Джи (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 06:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джером ЛеБаннер (Фра) — Кей-Джи (Япо):

победа Джером ЛеБаннер (Фра) – 0, ничья – 0, победа Кей-Джи (Япо) – 0

Прогноз на матч Джером ЛеБаннер (Фра) – Кей-Джи (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05-го октября 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джером ЛеБаннер (Фра) станет победителем боя. Если выиграет Кей-Джи (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Джером ЛеБаннер (Фра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джером ЛеБаннер (Фра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джером ЛеБаннер (Фра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джером ЛеБаннер (Фра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джером ЛеБаннер (Фра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джером ЛеБаннер (Фра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джером ЛеБаннер (Фра) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Кей-Джи (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Кей-Джи (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Кей-Джи (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Кей-Джи (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Кей-Джи (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Джером ЛеБаннер (Фра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джером ЛеБаннер (Фра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джером ЛеБаннер (Фра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джером ЛеБаннер (Фра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джером ЛеБаннер (Фра) валится с ног. К тому же, Джером ЛеБаннер (Фра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джером ЛеБаннер (Фра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Кей-Джи (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Кей-Джи (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Кей-Джи (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Кей-Джи (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Кей-Джи (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джером ЛеБаннер (Фра) – Кей-Джи (Япо) 05.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джером ЛеБаннер (Фра) и Кей-Джи (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джером ЛеБаннер (Фра) и Кей-Джи (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джером ЛеБаннер (Фра) и Кей-Джи (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джером ЛеБаннер (Фра) и Кей-Джи (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джером ЛеБаннер (Фра) — Кей-Джи (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джером ЛеБаннер (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Джером ЛеБаннер (Фра) — Кей-Джи (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кей-Джи (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джером ЛеБаннер (Фра)

Джером ЛеБаннер (Фра) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джером ЛеБаннер (Фра) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джером ЛеБаннер (Фра) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джером ЛеБаннер (Фра) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джером ЛеБаннер (Фра) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Кей-Джи (Япо)

Сейчас Кей-Джи (Япо) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Кей-Джи (Япо) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Кей-Джи (Япо) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Кей-Джи (Япо) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Кей-Джи (Япо) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джером ЛеБаннер (Фра) — Кей-Джи (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05-го октября 2024 года

Несмотря на то, что Джером ЛеБаннер (Фра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Кей-Джи (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Джером ЛеБаннер (Фра) легко справится с таким соперником, как Кей-Джи (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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