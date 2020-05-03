Гуанчжоу — Бавария: снова ждем результативной игры

«Гуанчжоу» – «Бавария». 03.05.20. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Гуанчжоу пообещали 03 мая на своем поле взять реванш у ФК Бавария за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 06:20 по Москве. В целом, футбольный клуб Гуанчжоу является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



В матче команды Гуанчжоу и команды Бавария, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Гуанчжоу демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Гуанчжоу. Команда Бавария значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Бавария будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Бавария не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гуанчжоу — Бавария:

Футбольный клуб Гуанчжоу считается фаворитом данного противостояния, из-за чего букмекеры выставили на победу невысокий коэффициент 3.82. Гораздо больший коэффициент 1.61 получил футбольный клуб Бавария, а между ними находится котировка на ничью 5.15.

Прогноз на матч Гуанчжоу – Бавария (FIFA, матч национального перевентсва, воскресенье, 03 мая):Футбольный клуб Гуанчжоу получил от букмекеров на свою победу котировку 3.82, а по коэффициенту 1.61 можно сделать ставку на выигрыш ФК Бавария. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Гуанчжоу и команда Бавария – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Гуанчжоу и команды Бавария – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Гуанчжоу и команды Бавария практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Гуанчжоу и команда Бавария всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Гуанчжоу – Бавария 03.05.20

До 03 мая еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Гуанчжоу — Бавария. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 06:20 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Гуанчжоу и команда Бавария всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Гуанчжоу и команда Бавария – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Гуанчжоу и команда Бавария подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Гуанчжоу и командой Бавария всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Гуанчжоу – Бавария (03 мая), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Гуанчжоу и команды Бавария – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Бавария – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Бавария не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Гуанчжоу, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Гуанчжоу

В межсезонье руководство футбольного клуба Гуанчжоу не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Гуанчжоу был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Гуанчжоу может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Бавария

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Бавария пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Бавария сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Бавария пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Гуанчжоу – Бавария

Эксперты нашего ресурса в матче команды Гуанчжоу и команды Бавария видят фаворитами хозяев поля. Вообще, если рассматривать успехи клубов в нынешнем сезоне, то это противостояние равных соперников. В принципе, букмекеры и предлагают практически равные коэффициенты на победы команд в этом матче. Однако, при тщательном изучении статистических и прочих данных эксперты нашего ресурса смогли найти несколько факторов, которые говорят о том, что в этом матче команда Гуанчжоу должна побеждать своих соперников. Календарь у хозяев поля более щадящий, чем у команды Бавария. При этом, у хозяев поля в строю все ключевые футболисты, в отличии от гостей, которые вынуждены использовать футболистов резерва, не имеющих достаточного опыта выступлений в таких матчах. Да и победа футболистам команды Гуанчжоу в этом матче гораздо нужнее, чем их соперникам. Так что, все факторы говорят о том, что сегодня стоит играть победу команды Гуанчжоу, и именно это советуют делать эксперты нашего ресурса. Относительно общего тотала забитых голов в этом матче. Оба клуба играют в атакующий футбол, а учитывая проблемы с составом у гостей, мы не видим причин, чтобы команда Гуанчжоу не забила своим соперникам несколько голов. Так что, неплохой ставкой в этом матче является еще и ставка на общий тотал забитых голов на больше. Относительно нарушений правил и желтых карточек, то футболисты обеих команд играют грубо, поэтому предложенный букмекерами тотал должны пробивать. Угловые обе команды подают, причем, в личных встречах, эти клубы всегда пробивают заявленный тотал, поэтому мы не видим причин для того, чтобы и сегодня команды не подали много угловых.

Ничейный результат матча — 5.15, победителем станет Гуанчжоу — 3.82, победителем станет Бавария — 1.61.



Гуанчжоу — Бавария. Прогноз и ставки на матч. FIFA 03 мая

Не так давно команда Гуанчжоу встречалась с футболистами команды Бавария в рамках кубкового матча. Тогда хозяева поля без особых проблем переиграли своих соперников, что стало настоящей сенсацией. Однако эксперты нашего ресурса полагают, что в сегодняшней игре преимущество на стороне гостей. В турнирной таблице команды занимают разные места. Если хозяева поля уже решили свои задачи в чемпионате, и могут спокойно доигрывать сезон, настраиваясь на более важные кубковые баталии, то гости еще не гарантировали себе выполнение задач, поэтому команда Бавария сражается за победу в каждом матче. Букмекеры выставили коэффициенты, исходя из которых, фаворитами матча являются футболисты команды Гуанчжоу, но эксперты нашего ресурса считают, что у команды Бавария есть хорошие шансы на успех в этом противостоянии. Гости привезли на этот матч всех сильнейших футболистов, даже те футболисты, у которых были небольшие повреждения, по словам менеджера клуба, готовы выйти на поле со стартовых минут. А вот у команды Гуанчжоу ожидаются определенные кадровые изменения. Менеджер хозяев поля сообщил, что планирует поберечь футболистов основы для более важных матчей, а в этой игре задействует резервистов. Это означает, что ставка на победу гостей имеет право на жизнь, и мы рекомендуем бетторам делать ставки на победу команды Бавария или на фору гостей. Общий тотал нарушений и желтых карточек в этом матче мы видим на больше, так как в противостоянии ожидается много стычек и грубостей. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как гости – команда, которая играет в защитный футбол, а класс футболистов команды Гуанчжоу вряд ли позволит им забить много в этом матче.

«Гуанчжоу»

Несмотря на то, что футбольный клуб Гуанчжоу сохраняет за собой высокое седьмое место в чемпионате, это связано в первую очередь с великолепным стартом сезона, а во вторую с тем, что многие оппоненты демонстрируют слабые результаты и не могут догнать хозяев. Сама же команда сейчас пребывает не в лучшей форме, так как выиграть не получается уже девять туров. В них футбольный клуб Гуанчжоу пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Причем, три поражения были на своем поле. Теперь отставание от шестого места увеличилось до непреодолимых девяти очков, а команды снизу начали наступать на пятки. Потерю формы можно объяснить тем, что после хорошего старта сезона к главному тренеру начали проявлять интерес более богатые команды, так что неигровые моменты стали отвлекать от подготовки, что привело к потере результатов. Так что, сенсационной квалификации в еврокубки не будет, а команде придется довольствоваться финишем в середине турнирной таблицы. Среди игроков основы у хозяев нет травмированных.



«Бавария»

В прошлом сезоне футбольный клуб Бавария выиграл чемпионский титул, но в этом сезоне речь о защите трофея даже не идет. У главного тренера начались проблемы со многими игроками основного состава, так что уже нет того сыгранного боевого коллектива, который всех громил в прошлом году. Гости занимают в чемпионате только четвертую строчку, а отставание от лидера настолько большое, что команде сейчас остается бороться только за то, чтобы не упустить свое место в еврокубках. Футбольный клуб Бавария одинаково играет как в родных стенах, так и в выездных матчах, а в этом сезоне гости разве что демонстрируют надежную игру в обороне, но результативность команды по сравнению с прошлым годом сильно упала. Недавно ФК Бавария выдал серию из восьми матчей без поражений, но в последнем туре команда неожиданно уступила на своем поле аутсайдеру, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Единственная потеря гостей это левый нападающий.

Статистика и личные встречи

Непростой матч ждет всех любителей футбола. В преддверии того, что все футбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, для многих команд оставшийся игровой отрезок станет серьезным испытанием, так как положение в турнирной таблице обязывает играть только на победу. Команда Гуанчжоу и команда Бавария пока находятся в числе неудачников, так как еще не обеспечили себе прописку в чемпионате на будущий сезон. Однако по сравнению с аутсайдерами, дела у этих команд обстоят лучше, так как они имеют отличные шансы решить свои задачи в оставшихся матчах, причем, даже имеют право на осечку. Однако менеджеры клубов не хотели бы откладывать решение задач на потом, поэтому в сегодняшнем противостоянии команды будут играть только на победу, а это означает, что нашим экспертам придется постараться, чтобы предложить бетторам отличные прогнозы на принципиальный матч двух представителей нижней части турнирной таблицы. Вообще, у футбольных экспертов есть отличное мнение, что когда между собой встречаются представители подвалов турнирной таблицы любого футбольного чемпионата, необходимо ставить на победу или не проигрыш той команды, которая выступает в родных стенах. Это правило работает практически безошибочно, принося на дистанции солидный плюс. Однако, прогнозируя матч команды Гуанчжоу и команды Бавария, эксперты нашего ресурса руководствуются не только правилами, но и статистикой, тщательный анализ которой позволят нам находить интересные предложения букмекеров и использовать их для ставок. Ниже мы приготовили несколько интересных ставок, советуем ознакомиться с ними, ну и не пропустите матч, мы думаем, там будет много всего интересного.

«Гуанчжоу» — «Бавария»: кто фаворит грядущей встречи?

Гуанчжоу — Бавария. Прогноз на футбол (03.05.20)

Эксперты нашего ресурса долго анализировали различные данные касаемо матча команды Гуанчжоу и команды Бавария. Напомним, что оба клуба ведут борьбу за выживание, поэтому для ставок, особенно ставок на статистику, матч представляет прямой интерес. В первую очередь, стоит сразу сказать, что ставки на пенальти и удаление в матче являются обязательными. В матчах представителей нижней части турнирной таблицы, где решается судьба: остаться клубу в элитном дивизионе или нет, страсти кипят через край, и частенько в подобных матчах приходит не одно удаление или пенальти. Относительно фаворита в этом матче, то здесь стоит делать ставки на победу команды Гуанчжоу, так как традиционно, выбирая из двух худших футбольных клубов, следует отдавать предпочтение тому, кто выступает в родных стенах. Хотя, в этом матче мы бы не рекомендовали делать большие ставки на исход, все-таки встречаются два не самых лучших представителя турнирной таблицы, всякое может случиться. Общий тотал нарушений и желтых карточек в таком матче мы тоже рекомендуем играть на больше, так как остановок и провокаций в игре будет предостаточно. А вот общий тотал угловых мы бы советовали играть на меньше, так как уровень мастерства команд оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли стоит ждать от них большого количества угловых. Наши эксперты полагают, что это же относится и к общему тоталу забитых голов. Команда Гуанчжоу и команда Бавария редко забивают много, поэтому общий тотал матча мы рассматриваем на меньше.

Гуанчжоу — Бавария: снова ждем результативной игры

Несколько лет назад футбол был более прогнозирован, команды демонстрировали стабильные результаты, а прогнозировать статистику было совсем легко. Однако все течет и все меняется, меняемся мы, меняется и футбол. Сегодня эта игра становится более динамичной, команды предпочитают более активно действовать у чужих ворот, не выстраивая глубоко эшелонированную оборону у собственной штрафной площадки. Времена игры на удержание нужного результата проходят. Тем не менее, новые времена, с молодыми тренерами и молодыми талантливыми футболистами, не менее интересны. Теперь в моде атакующий футбол, с большим количеством ударов и забитых голов, когда стадион ревет от восторга, а один футболист может забивать пять раз в ворота своих соперников, и это уже никого не удивляет. Изменения пошли на пользу этой игры. Наши эксперты надеются, что и в будущем футбол будет только прогрессировать, а наши прогнозы при этом будут оставаться такими же четкими, и будут также стабильно приносить прибыль. Всем удачи!

С данными наставниками футбольные клубы Гуанчжоу и Бавария перешли к более оборонительной манере игры, так что вряд ли зрители на трибунах станут свидетелями результативного матча. Эксперты предлагают поставить на тотал менее 2.5 голов.

Гуанчжоу – Бавария: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Гуанчжоу и команда Бавария являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.