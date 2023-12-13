Вэбли-Смит/Шиникова — Аверлаг/Приданкина. Прогноз, ставки на матч. ITF (08.10.24)

08.10.2024 в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вэбли-Смит/Шиникова , а противостоять в этом поединке будет Аверлаг/Приданкина.



В 15:30 по Москве Вэбли-Смит/Шиникова и Аверлаг/Приданкина выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 08.10.2024. Единственный раз Вэбли-Смит/Шиникова и Аверлаг/Приданкина встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Вэбли-Смит/Шиникова сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вэбли-Смит/Шиникова — Аверлаг/Приданкина:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 08.10.2024, так что в разделе тенниса можно найти поединок Вэбли-Смит/Шиникова — Аверлаг/Приданкина. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 15:30 по Москве, пока не начался поединок. Вэбли-Смит/Шиникова и Аверлаг/Приданкина еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Вэбли-Смит/Шиникова

Так как Вэбли-Смит/Шиникова выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Вэбли-Смит/Шиникова снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Вэбли-Смит/Шиникова, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Вэбли-Смит/Шиникова чем-то удивить, пока не ясно.



Аверлаг/Приданкина

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Аверлаг/Приданкинав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Аверлаг/Приданкина играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Аверлаг/Приданкина держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Аверлаг/Приданкина демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Аверлаг/Приданкина находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Вэбли-Смит/Шиникова» — «Аверлаг/Приданкина»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Вэбли-Смит/Шиникова и Аверлаг/Приданкина уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Вэбли-Смит/Шиникова — Аверлаг/Приданкина. Прогноз, ставки на матч(08.10.24)

Вэбли-Смит/Шиникова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вэбли-Смит/Шиникова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вэбли-Смит/Шиникова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вэбли-Смит/Шиникова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вэбли-Смит/Шиникова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вэбли-Смит/Шиникова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вэбли-Смит/Шиникова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вэбли-Смит/Шиникова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Аверлаг/Приданкина

Аверлаг/Приданкина лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Аверлаг/Приданкина играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Аверлаг/Приданкина начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Аверлаг/Приданкина выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Аверлаг/Приданкина сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Вэбли-Смит/Шиникова — Аверлаг/Приданкина Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Вэбли-Смит/Шиникова и Аверлаг/Приданкина. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Вэбли-Смит/Шиникова — Аверлаг/Приданкина: порядок побьёт класс

Вэбли-Смит/Шиникова и Аверлаг/Приданкина которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вэбли-Смит/Шиникова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Аверлаг/Приданкина хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вэбли-Смит/Шиникова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Аверлаг/Приданкина умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вэбли-Смит/Шиникова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Аверлаг/Приданкина вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вэбли-Смит/Шиникова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вэбли-Смит/Шиникова — Аверлаг/Приданкина. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Вэбли-Смит/Шиникова и Аверлаг/Приданкина сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Вэбли-Смит/Шиникова, и Аверлаг/Приданкина будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-895505-beshiktash-hapoel-tel-aviv-prognoz-professionala-na-basketbol-08-10-24/