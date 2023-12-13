Мехлули Дон Аянда Сибанда — Дев Жавиа. Прогноз, ставки на матч (10.10.24)

10-го октября 2024 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мехлули Дон Аянда Сибанда , а противостоять в этом поединке будет Дев Жавиа.



10-го октября 2024 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Мехлули Дон Аянда Сибанда и Дев Жавиа. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 11:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Мехлули Дон Аянда Сибанда может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Мехлули Дон Аянда Сибанда — Дев Жавиа. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

10-го октября 2024 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Мехлули Дон Аянда Сибанда — Дев Жавиа. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Дев Жавиа, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Дев Жавиа выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Мехлули Дон Аянда Сибанда

Этот турнир Мехлули Дон Аянда Сибанда проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Мехлули Дон Аянда Сибанда может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Мехлули Дон Аянда Сибанда однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Мехлули Дон Аянда Сибанда имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Мехлули Дон Аянда Сибанда левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Мехлули Дон Аянда Сибанда хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Дев Жавиа

На этом турнире Дев Жавиа играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Дев Жавиа все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Дев Жавиа не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Дев Жавиа уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Дев Жавиа на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Дев Жавиа пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Мехлули Дон Аянда Сибанда — Дев Жавиа

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мехлули Дон Аянда Сибанда и Дев Жавиа впервые будут встречаться между собой. Если Мехлули Дон Аянда Сибанда уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Дев Жавиа пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мехлули Дон Аянда Сибанда демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мехлули Дон Аянда Сибанда – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Мехлули Дон Аянда Сибанда — Дев Жавиа. Прогноз, ставки на матч(10.10.24)

Мехлули Дон Аянда Сибанда

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Мехлули Дон Аянда Сибанда проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Мехлули Дон Аянда Сибанда в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Мехлули Дон Аянда Сибанда больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Мехлули Дон Аянда Сибанда уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Дев Жавиа

Дев Жавиа лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Дев Жавиа играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Дев Жавиа начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Дев Жавиа выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Дев Жавиа сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мехлули Дон Аянда Сибанда — Дев Жавиа Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мехлули Дон Аянда Сибанда и Дев Жавиа. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мехлули Дон Аянда Сибанда и Дев Жавиа встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мехлули Дон Аянда Сибанда и Дев Жавиа довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мехлули Дон Аянда Сибанда и Дев Жавиа подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мехлули Дон Аянда Сибанда — Дев Жавиа: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мехлули Дон Аянда Сибанда имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мехлули Дон Аянда Сибанда и Дев Жавиа отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дев Жавиа в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мехлули Дон Аянда Сибанда превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дев Жавиа сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мехлули Дон Аянда Сибанда гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мехлули Дон Аянда Сибанда — Дев Жавиа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мехлули Дон Аянда Сибанда и Дев Жавиа букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мехлули Дон Аянда Сибанда и Дев Жавиа проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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