«Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик)» – «Ян Помалес Ривера (П-Рик)». 11.10.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11 октября должен состояться бой Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) — Ян Помалес Ривера (П-Рик), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) и Ян Помалес Ривера (П-Рик) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 11 октября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) — Ян Помалес Ривера (П-Рик). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) — Ян Помалес Ривера (П-Рик):

победа Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) – 0, ничья – 0, победа Ян Помалес Ривера (П-Рик) – 0

Прогноз на матч Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) – Ян Помалес Ривера (П-Рик) Бои, титульный бой, 11 октября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) не очень выгодно, а вот Ян Помалес Ривера (П-Рик) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Ян Помалес Ривера (П-Рик) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ян Помалес Ривера (П-Рик) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ян Помалес Ривера (П-Рик), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ян Помалес Ривера (П-Рик) должен быть в хорошей физической форме. Ян Помалес Ривера (П-Рик) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Ян Помалес Ривера (П-Рик) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ян Помалес Ривера (П-Рик) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ян Помалес Ривера (П-Рик) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ян Помалес Ривера (П-Рик) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ян Помалес Ривера (П-Рик) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) – Ян Помалес Ривера (П-Рик) 11.10.24

Появление на ринге таких бойцов, как Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) и Ян Помалес Ривера (П-Рик) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) и Ян Помалес Ривера (П-Рик). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) и Ян Помалес Ривера (П-Рик) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) сейчас находится на пике формы, так что Ян Помалес Ривера (П-Рик) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик).

Спортивные прогнозисты считают, что Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) в данный момент сильнее, нежели Ян Помалес Ривера (П-Рик), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик)

Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Ян Помалес Ривера (П-Рик)

На сегодняшний день Ян Помалес Ривера (П-Рик) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Ян Помалес Ривера (П-Рик) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Ян Помалес Ривера (П-Рик) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Ян Помалес Ривера (П-Рик) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) — Ян Помалес Ривера (П-Рик). Прогноз и ставки на матч. Бои 11 октября

Никто не сомневается, что Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) намного сильнее, чем Ян Помалес Ривера (П-Рик), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик) сейчас находится на пике формы, так что Ян Помалес Ривера (П-Рик) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Уильям Йедиэль Колон Васкес (П-Рик).

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