«Матеуш Мендонка (Бра)» – «Луан Мэтьюс (Бра)». 13.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13-го октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Матеуш Мендонка (Бра) — Луан Мэтьюс (Бра). На ринге его участники появятся в 02:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Матеуш Мендонка (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Матеуш Мендонка (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13-го октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Луан Мэтьюс (Бра), так что вряд ли в 02:45 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Матеуш Мендонка (Бра) — Луан Мэтьюс (Бра):

победа Матеуш Мендонка (Бра) – 0, ничья – 0, победа Луан Мэтьюс (Бра) – 0

Прогноз на матч Матеуш Мендонка (Бра) – Луан Мэтьюс (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го октября :

Так как Матеуш Мендонка (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Луан Мэтьюс (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Матеуш Мендонка (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Матеуш Мендонка (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Матеуш Мендонка (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Матеуш Мендонка (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Матеуш Мендонка (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Луан Мэтьюс (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Луан Мэтьюс (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Луан Мэтьюс (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Луан Мэтьюс (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Луан Мэтьюс (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Матеуш Мендонка (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Матеуш Мендонка (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Матеуш Мендонка (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Матеуш Мендонка (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Луан Мэтьюс (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Луан Мэтьюс (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Луан Мэтьюс (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Луан Мэтьюс (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Луан Мэтьюс (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Луан Мэтьюс (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Луан Мэтьюс (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Матеуш Мендонка (Бра) – Луан Мэтьюс (Бра) 13.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Матеуш Мендонка (Бра) и Луан Мэтьюс (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Матеуш Мендонка (Бра) и Луан Мэтьюс (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Матеуш Мендонка (Бра) и Луан Мэтьюс (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Матеуш Мендонка (Бра) и Луан Мэтьюс (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Матеуш Мендонка (Бра) и Луан Мэтьюс (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Матеуш Мендонка (Бра) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Матеуш Мендонка (Бра) в данный момент сильнее, нежели Луан Мэтьюс (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Матеуш Мендонка (Бра)

Несмотря на то, что Матеуш Мендонка (Бра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Матеуш Мендонка (Бра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Матеуш Мендонка (Бра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Матеуш Мендонка (Бра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Луан Мэтьюс (Бра)

На сегодняшний день Луан Мэтьюс (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Луан Мэтьюс (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Луан Мэтьюс (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Луан Мэтьюс (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Матеуш Мендонка (Бра) — Луан Мэтьюс (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го октября

На титульный бой Матеуш Мендонка (Бра) — Луан Мэтьюс (Бра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Матеуш Мендонка (Бра) — Луан Мэтьюс (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Луан Мэтьюс (Бра) выиграет нокаутом.

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