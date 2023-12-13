«Эдуард Саввин (Рос)» – «Андрей Пегливанян (Рос)». 12.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эдуард Саввин (Рос) проведет 12.10.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Андрей Пегливанян (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 12:10 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Эдуард Саввин (Рос) — Андрей Пегливанян (Рос) пройдет 12.10.2024, и можно не сомневаться, что в 12:10 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Эдуард Саввин (Рос) имеет две победы нокаутом, а Андрей Пегливанян (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдуард Саввин (Рос) — Андрей Пегливанян (Рос):

победа Эдуард Саввин (Рос) – 0, ничья – 0, победа Андрей Пегливанян (Рос) – 0

Прогноз на матч Эдуард Саввин (Рос) – Андрей Пегливанян (Рос) Чемпионат России, титульный бой, 12.10.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Эдуард Саввин (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Андрей Пегливанян (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эдуард Саввин (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эдуард Саввин (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эдуард Саввин (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эдуард Саввин (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эдуард Саввин (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Андрей Пегливанян (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Андрей Пегливанян (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Андрей Пегливанян (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Андрей Пегливанян (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Андрей Пегливанян (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Эдуард Саввин (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эдуард Саввин (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эдуард Саввин (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эдуард Саввин (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эдуард Саввин (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Андрей Пегливанян (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Андрей Пегливанян (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Андрей Пегливанян (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Андрей Пегливанян (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Андрей Пегливанян (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эдуард Саввин (Рос) – Андрей Пегливанян (Рос) 12.10.24

Появление на ринге таких бойцов, как Эдуард Саввин (Рос) и Андрей Пегливанян (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эдуард Саввин (Рос) и Андрей Пегливанян (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Эдуард Саввин (Рос) и Андрей Пегливанян (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эдуард Саввин (Рос) и Андрей Пегливанян (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эдуард Саввин (Рос) и Андрей Пегливанян (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эдуард Саввин (Рос) легко справится с таким соперником, как Андрей Пегливанян (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Эдуард Саввин (Рос) — Андрей Пегливанян (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Андрей Пегливанян (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Эдуард Саввин (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Эдуард Саввин (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Эдуард Саввин (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Эдуард Саввин (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Эдуард Саввин (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Эдуард Саввин (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Андрей Пегливанян (Рос)

Никаких высот Андрей Пегливанян (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Андрей Пегливанян (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Андрей Пегливанян (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Андрей Пегливанян (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Эдуард Саввин (Рос) — Андрей Пегливанян (Рос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат России 12.10.2024

Вряд ли Эдуард Саввин (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Андрей Пегливанян (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Эдуард Саввин (Рос) и Андрей Пегливанян (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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