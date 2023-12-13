«Джон Риэль Казимеро (Фил)» – «Сол Санчес (США)». 13.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джон Риэль Казимеро (Фил) проведет 13-го октября 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сол Санчес (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 07:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джон Риэль Казимеро (Фил) — Сол Санчес (США) пройдет 13-го октября 2024 года, и можно не сомневаться, что в 07:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джон Риэль Казимеро (Фил) имеет две победы нокаутом, а Сол Санчес (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джон Риэль Казимеро (Фил) — Сол Санчес (США):

победа Джон Риэль Казимеро (Фил) – 1.704, ничья – 20, победа Сол Санчес (США) – 2.441

Прогноз на матч Джон Риэль Казимеро (Фил) – Сол Санчес (США) Бои, титульный бой, 13-го октября 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Джон Риэль Казимеро (Фил) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.704. А котировка на то, что Сол Санчес (США) будет сильнее повысилась до 2.441.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джон Риэль Казимеро (Фил) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джон Риэль Казимеро (Фил) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джон Риэль Казимеро (Фил) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джон Риэль Казимеро (Фил) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джон Риэль Казимеро (Фил) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Сол Санчес (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Сол Санчес (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Сол Санчес (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Сол Санчес (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Сол Санчес (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Джон Риэль Казимеро (Фил) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джон Риэль Казимеро (Фил) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джон Риэль Казимеро (Фил) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джон Риэль Казимеро (Фил) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джон Риэль Казимеро (Фил) валится с ног. К тому же, Джон Риэль Казимеро (Фил) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джон Риэль Казимеро (Фил) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Сол Санчес (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Сол Санчес (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Сол Санчес (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Сол Санчес (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джон Риэль Казимеро (Фил) – Сол Санчес (США) 13.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джон Риэль Казимеро (Фил) и Сол Санчес (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джон Риэль Казимеро (Фил) и Сол Санчес (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джон Риэль Казимеро (Фил) и Сол Санчес (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джон Риэль Казимеро (Фил) и Сол Санчес (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джон Риэль Казимеро (Фил) будет намного сильнее, чем Сол Санчес (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Джон Риэль Казимеро (Фил) — Сол Санчес (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Сол Санчес (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джон Риэль Казимеро (Фил)

В своей профессиональной карьере Джон Риэль Казимеро (Фил) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джон Риэль Казимеро (Фил) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джон Риэль Казимеро (Фил) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джон Риэль Казимеро (Фил) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джон Риэль Казимеро (Фил) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Сол Санчес (США)

Последний раз Сол Санчес (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Сол Санчес (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Сол Санчес (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Сол Санчес (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Сол Санчес (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Сол Санчес (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джон Риэль Казимеро (Фил) — Сол Санчес (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го октября 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Джон Риэль Казимеро (Фил) — Сол Санчес (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Джон Риэль Казимеро (Фил) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джон Риэль Казимеро (Фил) и Сол Санчес (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джон Риэль Казимеро (Фил) выиграет с помощью нокаута.

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