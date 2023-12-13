«Масанори Рикииси (Япо)» – «Арнель Баконаже (Фил)». 17.10.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17 октября состоится интересный поединок Масанори Рикииси (Япо) — Арнель Баконаже (Фил), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 08:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 17 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Масанори Рикииси (Япо) — Арнель Баконаже (Фил). Это будет продолжаться вплоть до 08:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Масанори Рикииси (Япо) — Арнель Баконаже (Фил):

победа Масанори Рикииси (Япо) – 1.035, ничья – 37, победа Арнель Баконаже (Фил) – 11.2

Прогноз на матч Масанори Рикииси (Япо) – Арнель Баконаже (Фил) Бои, титульный бой, 17 октября :

Ставки по коэффициенту 1.035 окажутся выигрышными, если Масанори Рикииси (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Арнель Баконаже (Фил), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 11.2.

История личных встреч

На профессиональном ринге Масанори Рикииси (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Масанори Рикииси (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Масанори Рикииси (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Масанори Рикииси (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Масанори Рикииси (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Арнель Баконаже (Фил) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Арнель Баконаже (Фил) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Арнель Баконаже (Фил), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Арнель Баконаже (Фил) должен быть в хорошей физической форме. Арнель Баконаже (Фил) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Масанори Рикииси (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Масанори Рикииси (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Масанори Рикииси (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Масанори Рикииси (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Масанори Рикииси (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Масанори Рикииси (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Арнель Баконаже (Фил) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Арнель Баконаже (Фил) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Арнель Баконаже (Фил) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Арнель Баконаже (Фил) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Арнель Баконаже (Фил) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Арнель Баконаже (Фил) должен задуматься о своей обороне.

Масанори Рикииси (Япо) – Арнель Баконаже (Фил) 17.10.24

Появление на ринге таких бойцов, как Масанори Рикииси (Япо) и Арнель Баконаже (Фил) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Масанори Рикииси (Япо) и Арнель Баконаже (Фил). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Масанори Рикииси (Япо) и Арнель Баконаже (Фил). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Масанори Рикииси (Япо) и Арнель Баконаже (Фил) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Масанори Рикииси (Япо) и Арнель Баконаже (Фил) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Масанори Рикииси (Япо) и Арнель Баконаже (Фил) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Масанори Рикииси (Япо) — Арнель Баконаже (Фил) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Арнель Баконаже (Фил), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Масанори Рикииси (Япо)

Масанори Рикииси (Япо) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Масанори Рикииси (Япо) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Масанори Рикииси (Япо) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Масанори Рикииси (Япо) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Масанори Рикииси (Япо) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Арнель Баконаже (Фил)

На сегодняшний день Арнель Баконаже (Фил) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Арнель Баконаже (Фил) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Арнель Баконаже (Фил) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Арнель Баконаже (Фил) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Масанори Рикииси (Япо) — Арнель Баконаже (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 17 октября

Спортивные эксперты считают, что Масанори Рикииси (Япо) сейчас намного сильнее, чем Арнель Баконаже (Фил), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Масанори Рикииси (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Арнель Баконаже (Фил) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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