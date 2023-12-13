Франциска Лаундес — Йоханн Кристин Свендсен. Прогноз, ставки на матч (16.10.24)

16-го октября 2024 года в 16:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Франциска Лаундес , а противостоять в этом поединке будет Йоханн Кристин Свендсен.



Теннисное противостояние Франциска Лаундес — Йоханн Кристин Свендсен пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 16-го октября 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:05 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Франциска Лаундес является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Франциска Лаундес — Йоханн Кристин Свендсен:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16-го октября 2024 года откроет его противостояние Франциска Лаундес — Йоханн Кристин Свендсен. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:05 по МСК, то есть до начала игры. Франциска Лаундес и Йоханн Кристин Свендсен отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Йоханн Кристин Свендсен может гордиться семью победами, а вот Франциска Лаундес имеет только пять выигранных встреч.

Франциска Лаундес

В этом сезоне Франциска Лаундес показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Франциска Лаундес сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Франциска Лаундес еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Франциска Лаундес обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Франциска Лаундес играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Франциска Лаундес любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Йоханн Кристин Свендсен

На этом турнире Йоханн Кристин Свендсен выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Йоханн Кристин Свендсен снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Йоханн Кристин Свендсен чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Йоханн Кристин Свендсен уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Йоханн Кристин Свендсен зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Франциска Лаундес — Йоханн Кристин Свендсен

Длительное время Франциска Лаундес и Йоханн Кристин Свендсен не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Франциска Лаундес и Йоханн Кристин Свендсен. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Франциска Лаундес — Йоханн Кристин Свендсен (16-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

Франциска Лаундес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Франциска Лаундес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Франциска Лаундес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Франциска Лаундес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Франциска Лаундес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Франциска Лаундес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Франциска Лаундес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Франциска Лаундес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Йоханн Кристин Свендсен

Выступать в зале Йоханн Кристин Свендсен не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Йоханн Кристин Свендсен старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Йоханн Кристин Свендсен принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Йоханн Кристин Свендсен демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Йоханн Кристин Свендсен даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Йоханн Кристин Свендсен хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Франциска Лаундес — Йоханн Кристин Свендсен Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Франциска Лаундес и Йоханн Кристин Свендсен, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Франциска Лаундес и Йоханн Кристин Свендсен играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Франциска Лаундес, и Йоханн Кристин Свендсен неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Франциска Лаундес — Йоханн Кристин Свендсен: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Франциска Лаундес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Франциска Лаундес и Йоханн Кристин Свендсен отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Йоханн Кристин Свендсен в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Франциска Лаундес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Йоханн Кристин Свендсен сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Франциска Лаундес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Франциска Лаундес — Йоханн Кристин Свендсен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Франциска Лаундес и Йоханн Кристин Свендсен букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Франциска Лаундес и Йоханн Кристин Свендсен проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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