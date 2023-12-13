«Сонгфангной ФА Груп (Таи)» – «Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи)». 18.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Сонгфангной ФА Груп (Таи) проведет 18-го октября 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 18-го октября 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Сонгфангной ФА Груп (Таи) — Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сонгфангной ФА Груп (Таи) — Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи):

победа Сонгфангной ФА Груп (Таи) – 0, ничья – 0, победа Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) – 0

Прогноз на матч Сонгфангной ФА Груп (Таи) – Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го октября 2024 года :

Так как Сонгфангной ФА Груп (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Сонгфангной ФА Груп (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сонгфангной ФА Груп (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сонгфангной ФА Груп (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сонгфангной ФА Груп (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сонгфангной ФА Груп (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сонгфангной ФА Груп (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сонгфангной ФА Груп (Таи) может и не устоять на ногах.

Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) должен быть в хорошей физической форме. Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Сонгфангной ФА Груп (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Сонгфангной ФА Груп (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Сонгфангной ФА Груп (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Сонгфангной ФА Груп (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Сонгфангной ФА Груп (Таи) валится с ног. К тому же, Сонгфангной ФА Груп (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Сонгфангной ФА Груп (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Сонгфангной ФА Груп (Таи) – Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) 18.10.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Сонгфангной ФА Груп (Таи) и Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Сонгфангной ФА Груп (Таи) и Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Сонгфангной ФА Груп (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Сонгфангной ФА Груп (Таи) и Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Сонгфангной ФА Груп (Таи) — Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи).

Сонгфангной ФА Груп (Таи)

Несмотря на то, что Сонгфангной ФА Груп (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Сонгфангной ФА Груп (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Сонгфангной ФА Груп (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Сонгфангной ФА Груп (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи)

Сейчас Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Сонгфангной ФА Груп (Таи) — Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го октября 2024 года

Никто не сомневается, что Сонгфангной ФА Груп (Таи) намного сильнее, чем Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Сонгфангной ФА Груп (Таи) — Супердженг Ванкхонгом МБК (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Сонгфангной ФА Груп (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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