«Остин Вандерфорд (США)» – «Виктор Ромеро (Бра)». 19.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Остин Вандерфорд (США) проведет 19-го октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Виктор Ромеро (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 19-го октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Остин Вандерфорд (США) — Виктор Ромеро (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 02:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Остин Вандерфорд (США) — Виктор Ромеро (Бра):

победа Остин Вандерфорд (США) – 0, ничья – 0, победа Виктор Ромеро (Бра) – 0

Прогноз на матч Остин Вандерфорд (США) – Виктор Ромеро (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го октября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Остин Вандерфорд (США) станет победителем боя. Если выиграет Виктор Ромеро (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Остин Вандерфорд (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Остин Вандерфорд (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Остин Вандерфорд (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Остин Вандерфорд (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Остин Вандерфорд (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Виктор Ромеро (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Виктор Ромеро (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Виктор Ромеро (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Виктор Ромеро (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Виктор Ромеро (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Остин Вандерфорд (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Остин Вандерфорд (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Остин Вандерфорд (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Остин Вандерфорд (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Остин Вандерфорд (США) валится с ног. К тому же, Остин Вандерфорд (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Остин Вандерфорд (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Виктор Ромеро (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Виктор Ромеро (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Виктор Ромеро (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Виктор Ромеро (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Виктор Ромеро (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Остин Вандерфорд (США) – Виктор Ромеро (Бра) 19.10.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Остин Вандерфорд (США) и Виктор Ромеро (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Остин Вандерфорд (США) и Виктор Ромеро (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Остин Вандерфорд (США) и Виктор Ромеро (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Остин Вандерфорд (США) является очевидным фаворитом, ведь Виктор Ромеро (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Остин Вандерфорд (США) — Виктор Ромеро (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Виктор Ромеро (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Остин Вандерфорд (США)

Остин Вандерфорд (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Остин Вандерфорд (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Остин Вандерфорд (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Остин Вандерфорд (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Остин Вандерфорд (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Виктор Ромеро (Бра)

Прошлый бой Виктор Ромеро (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Виктор Ромеро (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Виктор Ромеро (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Виктор Ромеро (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Остин Вандерфорд (США) — Виктор Ромеро (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го октября

Несмотря на то, что Остин Вандерфорд (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Виктор Ромеро (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Остин Вандерфорд (США) и Виктор Ромеро (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat1-1154341-annaba-21-mo-konstantina-21-prognoz-specialista-na-match-18-10-24/

http://evolvegame.ru/cat0-901880-matilda-horhe-salma-drugdova-prognoz-professionala-na-match-17-10-24/