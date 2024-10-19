«Францис Нгану (Фра)» – «Ренан Ферейра (Бра)». 19.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19.10.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Францис Нгану (Фра) — Ренан Ферейра (Бра). На ринге его участники появятся в 07:20 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Францис Нгану (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 07:20 по московскому времени Францис Нгану (Фра) и Ренан Ферейра (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 19.10.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Францис Нгану (Фра) и Ренан Ферейра (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Францис Нгану (Фра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Францис Нгану (Фра) — Ренан Ферейра (Бра):

победа Францис Нгану (Фра) – 0, ничья – 0, победа Ренан Ферейра (Бра) – 0

Прогноз на матч Францис Нгану (Фра) – Ренан Ферейра (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19.10.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Францис Нгану (Фра) не очень выгодно, а вот Ренан Ферейра (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Францис Нгану (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Францис Нгану (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Францис Нгану (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Францис Нгану (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Францис Нгану (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Францис Нгану (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Ренан Ферейра (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ренан Ферейра (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ренан Ферейра (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ренан Ферейра (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ренан Ферейра (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Францис Нгану (Фра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Францис Нгану (Фра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Францис Нгану (Фра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Францис Нгану (Фра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Францис Нгану (Фра) валится с ног. К тому же, Францис Нгану (Фра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Францис Нгану (Фра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Ренан Ферейра (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ренан Ферейра (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ренан Ферейра (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ренан Ферейра (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ренан Ферейра (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Францис Нгану (Фра) – Ренан Ферейра (Бра) 19.10.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Францис Нгану (Фра) и Ренан Ферейра (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Францис Нгану (Фра) и Ренан Ферейра (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Францис Нгану (Фра) и Ренан Ферейра (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Францис Нгану (Фра) и Ренан Ферейра (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Францис Нгану (Фра) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Францис Нгану (Фра) — Ренан Ферейра (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ренан Ферейра (Бра).

Францис Нгану (Фра)

Францис Нгану (Фра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Францис Нгану (Фра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Францис Нгану (Фра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Францис Нгану (Фра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Францис Нгану (Фра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Ренан Ферейра (Бра)

В своей карьере Ренан Ферейра (Бра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Ренан Ферейра (Бра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Ренан Ферейра (Бра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Ренан Ферейра (Бра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Францис Нгану (Фра) — Ренан Ферейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19.10.2024

В этом поединке Францис Нгану (Фра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Ренан Ферейра (Бра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Францис Нгану (Фра) — Ренан Ферейра (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Францис Нгану (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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