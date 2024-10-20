«Францис Нгану (Фра)» – «Ренан Ферейра (Бра)». 20.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20 октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Францис Нгану (Фра) — Ренан Ферейра (Бра). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Францис Нгану (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 20 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Францис Нгану (Фра) — Ренан Ферейра (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Францис Нгану (Фра) — Ренан Ферейра (Бра):

победа Францис Нгану (Фра) – 1.304, ничья – 70, победа Ренан Ферейра (Бра) – 3.635

Прогноз на матч Францис Нгану (Фра) – Ренан Ферейра (Бра) Францис Нгану vs Ренан Ферейра, титульный бой, 20 октября :

Так как Францис Нгану (Фра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.304. В то же время Ренан Ферейра (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.635.

История личных встреч

Францис Нгану (Фра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Францис Нгану (Фра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Францис Нгану (Фра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Францис Нгану (Фра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Францис Нгану (Фра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Францис Нгану (Фра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Францис Нгану (Фра) может и не устоять на ногах.

Ренан Ферейра (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ренан Ферейра (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ренан Ферейра (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ренан Ферейра (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Ренан Ферейра (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Францис Нгану (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Францис Нгану (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Францис Нгану (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Францис Нгану (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Ренан Ферейра (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ренан Ферейра (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ренан Ферейра (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ренан Ферейра (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ренан Ферейра (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ренан Ферейра (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Францис Нгану (Фра) – Ренан Ферейра (Бра) 20.10.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Францис Нгану (Фра) и Ренан Ферейра (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Францис Нгану (Фра) и Ренан Ферейра (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Францис Нгану (Фра) и Ренан Ферейра (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Францис Нгану (Фра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ренан Ферейра (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Францис Нгану (Фра) будет намного сильнее, чем Ренан Ферейра (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Францис Нгану (Фра) и Ренан Ферейра (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ренан Ферейра (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Францис Нгану (Фра)

Несмотря на то, что Францис Нгану (Фра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Францис Нгану (Фра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Францис Нгану (Фра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Францис Нгану (Фра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Ренан Ферейра (Бра)

Сейчас Ренан Ферейра (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Ренан Ферейра (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Ренан Ферейра (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Ренан Ферейра (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Ренан Ферейра (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Францис Нгану (Фра) — Ренан Ферейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Францис Нгану vs Ренан Ферейра 20 октября

Вряд ли Францис Нгану (Фра) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Ренан Ферейра (Бра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Францис Нгану (Фра) — Ренан Ферейра (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ренан Ферейра (Бра) выиграет нокаутом.

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