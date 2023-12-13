«Уллубий Амиржанов (Рос)» – «Самир Ахмедов (Каз)». 22.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 22 октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Уллубий Амиржанов (Рос) — Самир Ахмедов (Каз). На ринге его участники появятся в 18:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Уллубий Амиржанов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 22 октября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Уллубий Амиржанов (Рос) — Самир Ахмедов (Каз). По Москве начало данного поединка будет в 18:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уллубий Амиржанов (Рос) — Самир Ахмедов (Каз):

победа Уллубий Амиржанов (Рос) – 1.15, ничья – 65, победа Самир Ахмедов (Каз) – 5.26

Прогноз на матч Уллубий Амиржанов (Рос) – Самир Ахмедов (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 октября :

Ставки по коэффициенту 1.15 окажутся выигрышными, если Уллубий Амиржанов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Самир Ахмедов (Каз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 5.26.

История личных встреч

В профессиональной карьере Уллубий Амиржанов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Уллубий Амиржанов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Уллубий Амиржанов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Уллубий Амиржанов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Уллубий Амиржанов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Уллубий Амиржанов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Самир Ахмедов (Каз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Самир Ахмедов (Каз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Самир Ахмедов (Каз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Самир Ахмедов (Каз) должен быть в хорошей физической форме. Самир Ахмедов (Каз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Уллубий Амиржанов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Уллубий Амиржанов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Уллубий Амиржанов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Уллубий Амиржанов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Уллубий Амиржанов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Уллубий Амиржанов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Самир Ахмедов (Каз) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Самир Ахмедов (Каз) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Самир Ахмедов (Каз) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Самир Ахмедов (Каз) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Самир Ахмедов (Каз) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Самир Ахмедов (Каз) должен задуматься о своей обороне.

Уллубий Амиржанов (Рос) – Самир Ахмедов (Каз) 22.10.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Уллубий Амиржанов (Рос) и Самир Ахмедов (Каз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Уллубий Амиржанов (Рос) и Самир Ахмедов (Каз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Уллубий Амиржанов (Рос) и Самир Ахмедов (Каз) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Уллубий Амиржанов (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Самир Ахмедов (Каз) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Уллубий Амиржанов (Рос) и Самир Ахмедов (Каз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Уллубий Амиржанов (Рос) выиграет бой.

На чемпионский бой Уллубий Амиржанов (Рос) — Самир Ахмедов (Каз) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Самир Ахмедов (Каз), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Уллубий Амиржанов (Рос)

В своей профессиональной карьере Уллубий Амиржанов (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Уллубий Амиржанов (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Уллубий Амиржанов (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Уллубий Амиржанов (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Уллубий Амиржанов (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Самир Ахмедов (Каз)

В своей карьере Самир Ахмедов (Каз) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Самир Ахмедов (Каз) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Самир Ахмедов (Каз) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Самир Ахмедов (Каз) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Уллубий Амиржанов (Рос) — Самир Ахмедов (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 октября

В этом поединке Уллубий Амиржанов (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Самир Ахмедов (Каз), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Уллубий Амиржанов (Рос) и Самир Ахмедов (Каз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Уллубий Амиржанов (Рос) выиграет бой.

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