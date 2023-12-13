«Альберт Белл (США)» – «Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек)». 27.10.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Альберт Белл (США) — Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) на 27-го октября 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Альберт Белл (США) и Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:00.

Сейчас Альберт Белл (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 27-го октября 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек), так что вряд ли в 04:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альберт Белл (США) — Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек):

победа Альберт Белл (США) – 1.04, ничья – 26, победа Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) – 13

Прогноз на матч Альберт Белл (США) – Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) Бои, титульный бой, 27-го октября 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Альберт Белл (США) — Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.04 и 13.

История личных встреч

В свои 32 года Альберт Белл (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Альберт Белл (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Альберт Белл (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Альберт Белл (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Альберт Белл (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) должен быть в хорошей физической форме. Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Альберт Белл (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Альберт Белл (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Альберт Белл (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Альберт Белл (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Альберт Белл (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Альберт Белл (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Альберт Белл (США) – Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) 27.10.24

Появление на ринге таких бойцов, как Альберт Белл (США) и Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Альберт Белл (США) и Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Альберт Белл (США) и Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Альберт Белл (США) легко справится с таким соперником, как Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Альберт Белл (США) — Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Альберт Белл (США)

Альберт Белл (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Альберт Белл (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Альберт Белл (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Альберт Белл (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Альберт Белл (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек)

Сейчас Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Альберт Белл (США) — Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 27-го октября 2024 года

Вряд ли Альберт Белл (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

В этом бою Альберт Белл (США) является очевидным фаворитом, ведь Хосе Иван Гуардадо Ортиз (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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