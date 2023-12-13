«Роял Лейлизаде (Азе)» – «Келечек Топчубай Уулу (Кгз)». 27.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Роял Лейлизаде (Азе) проведет 27 октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Келечек Топчубай Уулу (Кгз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 13:15 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Роял Лейлизаде (Азе) обладает несколькими чемпионскими титулами и 27 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Келечек Топчубай Уулу (Кгз), так что вряд ли в 13:15 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роял Лейлизаде (Азе) — Келечек Топчубай Уулу (Кгз):

победа Роял Лейлизаде (Азе) – 1.216, ничья – 65, победа Келечек Топчубай Уулу (Кгз) – 4.295

Прогноз на матч Роял Лейлизаде (Азе) – Келечек Топчубай Уулу (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27 октября :

Ставки по коэффициенту 1.216 окажутся выигрышными, если Роял Лейлизаде (Азе) станет победителем боя. Если выиграет Келечек Топчубай Уулу (Кгз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 4.295.

История личных встреч

Роял Лейлизаде (Азе) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Роял Лейлизаде (Азе) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Роял Лейлизаде (Азе) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Роял Лейлизаде (Азе) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Роял Лейлизаде (Азе) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Роял Лейлизаде (Азе) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Роял Лейлизаде (Азе) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Келечек Топчубай Уулу (Кгз) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Келечек Топчубай Уулу (Кгз) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Келечек Топчубай Уулу (Кгз) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Келечек Топчубай Уулу (Кгз) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Келечек Топчубай Уулу (Кгз) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Роял Лейлизаде (Азе) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Роял Лейлизаде (Азе) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Роял Лейлизаде (Азе) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Роял Лейлизаде (Азе) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Роял Лейлизаде (Азе) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Роял Лейлизаде (Азе) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Келечек Топчубай Уулу (Кгз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Келечек Топчубай Уулу (Кгз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Келечек Топчубай Уулу (Кгз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Келечек Топчубай Уулу (Кгз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Келечек Топчубай Уулу (Кгз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Роял Лейлизаде (Азе) – Келечек Топчубай Уулу (Кгз) 27.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Роял Лейлизаде (Азе) и Келечек Топчубай Уулу (Кгз) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Роял Лейлизаде (Азе) и Келечек Топчубай Уулу (Кгз) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Роял Лейлизаде (Азе) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Келечек Топчубай Уулу (Кгз) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Роял Лейлизаде (Азе) и Келечек Топчубай Уулу (Кгз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Роял Лейлизаде (Азе) — Келечек Топчубай Уулу (Кгз) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Келечек Топчубай Уулу (Кгз).

Роял Лейлизаде (Азе)

Так как Роял Лейлизаде (Азе) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Роял Лейлизаде (Азе) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Роял Лейлизаде (Азе) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Роял Лейлизаде (Азе) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Келечек Топчубай Уулу (Кгз)

В данный момент Келечек Топчубай Уулу (Кгз) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Келечек Топчубай Уулу (Кгз) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Келечек Топчубай Уулу (Кгз) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Келечек Топчубай Уулу (Кгз) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Роял Лейлизаде (Азе) — Келечек Топчубай Уулу (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27 октября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Роял Лейлизаде (Азе) — Келечек Топчубай Уулу (Кгз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Роял Лейлизаде (Азе) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Роял Лейлизаде (Азе) и Келечек Топчубай Уулу (Кгз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Роял Лейлизаде (Азе) выиграет с помощью нокаута.

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